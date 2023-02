De suplente a figura: Óscar Opazo celebra su primer gol en Racing

A los 59 minutos del encuentro ante Arsenal de Sarandí por la fecha 4 (el viernes 17 de febrero), Óscar Opazo ingresaba en reemplazo de Facundo Mura con el marcador 3-0 a favor de Racing. Era recién el debut en la Primera División de Argentina para un hombre que tuvo una comentada salida de Colo Colo en el pasado mercado de pases. Su suplencia era cada vez más habitual, sin embargo, este miércoles por la Copa Argentina el entrenador Fernando Gago le dio una oportunidad de titular, y el Torta la aprovechó.

La Academia se medía ante San Martín de Formosa por la primera ronda del certamen. Y todo comenzaba cuesta arriba para la escuadra de Avellaneda producto de un grosero error de Gabriel Arias, que propició la apertura de la cuenta de Óscar Chiquichano.

Pero apareció el Torta para arreglar los problemas. El lateral marcó el parcial 1-1 con un potente remate bajo y cruzado sobre el final de la primera parte. Lo gritó con todo, casi sabiendo que puede ser un tanto que cambie su suerte en un grande del fútbol transandino.

Sobre el final, en un duelo en el que Racing no podía desnivelar, otra vez Opazo fue protagonista. Ahora fue con un buen desborde que generó el error del meta rival, quien dejó el balón servido para que Gabriel Rojas marque el 2-1 a los 85′. El definitivo 3-1 fue obra de otro refuerzo para esta temporada: Paolo Guerrero, a los 89′.

La figura del partido

La actuación del Torta fue reconocida por la transmisión oficial, quienes lo escogieron como la figura del triunfo sobre San Martín de Formosa por su clave participación en los dos primeros tantos de La Academia.

Una vez finalizado el duelo, el jugador de 32 años mostró su felicidad: “Fui paciente porque tenía muchas ansias de querer jugar. Estaba tranquilo porque estaba entrenando bien. Las oportunidades hay que aprovecharlas. Era raro porque yo venía jugando, me costó asumirlo, me estaba entregando al cien. El entrenador consideraba que no era suficiente, pero yo estaba tranquilo, sabía que la oportunidad iba a llegar”, declaró.