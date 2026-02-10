SUSCRÍBETE POR $1100
    De Wall Street a ganar el Super Bowl: el camino de Mike Macdonald, el "genio esquemático" que brilla en la NFL

    Tildado como un genio dentro de la actividad, el entrenador de los Seattle Seahawks siguió un camino inusual para cumplir su sueño: dejó una prometedora carrera en las finanzas para dedicarse al deporte.

    Por 
    Diego Donoso
    El entrenador de los Seattle Seahawks llevó a su equipo ha convertirse en el mejor de la NFL. Getty Images

    Mike Macdonald conquistó la NFL al ganar el Super Bowl LX con los Seattle Seahawks, luego de arrollar a los New England Patriots por 29-13. El entrenador logró alcanzar la cima de la competencia a sus 38 años, siendo el estratega más jóven en la liga hoy.

    La franquicia dirigida por Macdonald alcanzó su segundo título en su historia, después del obtenido en 2013 y de caer en su intento de repetirlo en 2014.

    Sin embargo, el estratega no siguió un camino convencional para alcanzar este hito. Al contrario, su vida parecía ir dirigida hacia las finanzas, pero decidió dejar su carrera para cumplir su sueño, lo que consiguió el pasado domingo en Santa Clara, California.

    Su historia

    Mike Macdonald soñó desde niño en llegar a la NFL, pero una serie de problemas médicos truncaron su desarrollo y no le permitieron continuar jugando. Las articulaciones y una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla le detuvieron.

    Desde allí recorrió otro camino. Aún en su adolescencia eligió entrar al “Terry College of Business” de la Universidad de Georgia, una de las academias de finanzas más conotadas de Estados Unidos, en la cual suelen recibir más de 32 mil aplicaciones y solo ingresan 30 estudiantes por año. Un selecto grupo al que perteneció Macdonald.

    Macdonald tras ganar el Super Bowl LX. Por: AP/Matt Slocum

    Entrar al prestigioso programa señala una carrera clara con destino a Wall Street, no obstante, no era el deseo del adiestrador de los Seahawks. Él deseaba poder entrenar en la NFL.

    La secundaria de Sedar Shoals en Georgia fue su primera experiencia, donde obtuvo el reconocimiento a Entrenador del Año, luego que su defensiva solo registró seis blanqueadas en la campaña.

    En una visita a las instalaciones de los Atlanta Falcons en 2010, se convenció de dar un vuelco a su vida y perseguir su sueño. Lo primero que hizo fue entrar a un Masters en gerencia deportiva.

    Luego, fue la misma universidad en la que se formó la que le dio la posibilidad de entrenar. Macdonald tomó la decisión de hacer un segundo Masters en liderazgo, mientras se convirtió en asistente de control de calidad de defensiva de los Bulldogs.

    El salto a la NFL

    En 2014, los Baltimore Ravens le dieron una pasantía, oportunidad que no desperdició y fue de a poco ascendiendo dentro del mismo equipo. Tras siete temporadas en los Cuervos, llegó a ser coordinador defensivo.

    Macdonald estuvo siete temporadas en los Cuervos, donde se estableció dentro de la NFL. Por: AP Photo/Nick Wass

    Después de años en Baltimore, los Seattle Seahawks lo llamaron para ofrecerle ser entrenador en jefe de la franquicia. Se unió al proyecto con una mentalidad sobre que el equipo está por sobre todo y de ir jugada por jugada, sin adelantarse a lo que puede ocurrir.

    “Es un líder increíble”, dijo el dirigido por Macdonald, Leonard Williams. “Nunca deja de trabajar y siempre está buscando mejorar. El primer día de campo de entrenamiento, nos admitió sus errores en la campaña anterior, nos prometió que iba a mejorar. Cuando tu entrenador se muestra vulnerable y te muestra su trabajo es imposible no seguirlo”, declaró el tackler defensivo.

    La posibilidad en Los 12 no la desperdició. Les dio su segundo título a sus 38 años, con dos más que el estratega más joven en ser campeón, lo cual le perimitió ingresar a la historia de la NFL.

    Los halagos en su carrera no son pocos. Sin embargo, quien lo definió fue el gerente general de los de Seattle, John Schneider, que lo catalogó como un “genio esquemático” y un “líder genuino y auténtico”.

