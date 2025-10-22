Desde mil pesos: La Serena sorprende con los precios de las entradas ante Audax Italiano mientras lucha por la permanencia.

Deportes La Serena busca que su público se acerque masivamente al estadio La Portada pese a que están en la lucha por la permanencia. El cuadro granate está en la decimocuarta posición de la Liga de Primera, apenas un punto arriba de Unión Española, que actualmente está en puestos de descenso. Este sábado reciben a Audax Italiano en la Cuarta Región.

Con la idea de repletar el reducto, la dirigencia papayera optó por precios populares para el encuentro ante los itálicos. Los boletos van desde los mil pesos en ambas galerías, hasta los 15 mil en el sector de palco. Tribuna está a 5 mil, y marquesina tiene un valor de 10 mil pesos. Los tickets están disponibles a través de la plataforma Ticketmaster.

Los valores de las entradas para ver a Deportes La Serena.

El equipo dirigido por Mario Sciacqua enfrenta en la recta final a Audax, Iquique, la UC, Coquimbo Unido, Palestino y Limache. Desde el arribo del DT transandino solo han empatado ante la U y Ñublense. Cristian Paulucci, quien ostentaba el cargo, fue cesado tras caer ante Everton.

En sus semanas al frente del cuadro granate, pese a no ganar aún, ha buscado un sello. “La idea es ser un equipo intenso, dinámico, y fundamentalmente, con mucha actitud. No dejo de tener en cuenta a quien enfrentamos. Yo le decía a los futbolistas QUE cuando el equipo está bien, el que entra juega bien”, comentó el DT.