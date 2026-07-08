Diputados chilenos le exigen a la ANFP que se levante contra la FIFA por resolución en caso Balogun
La especial determinación de la FIFA de postergar la suspensión del delantero estadounidense genera diversas reacciones en todas partes del mundo.
La especial determinación de la FIFA de postergar la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun, quien pudo participar en el choque frente a Bélgica, pese a haber sido expulsado ante Bosnia y Herzegovina, genera diversas reacciones, en todas partes del mundo. La mayoría, de extrañeza y de crítica. En algunos casos, derechamente de molestia.
Sin embargo, una de las más insólitas se produce en Chile. En la sesión de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, se produjo una inusual intervención: la de Matías Fernández Hartwig, quien representa a la región de los Ríos.
Insólito: diputado Matías Fernández le exige a la ANFP que pida explicaciones a la FIFA por resolución en caso Balogun
El parlamentario le pidió la palabra a Marisela Santibáñez, quien preside la comisión, para plantear una curiosa iniciativa. “Que la Comisión de Deportes le pida un pronunciamiento a la ANFP en relación a un hecho internacional, pero que, eventualmente, en algún futuro, podría tener alguna implicancia en el fútbol profesional”, introduce.
“Esto es de público conocimiento y fue relatado por el presidente de Estados Unidos, la interferencia y llamada directa a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, con respecto al proceder de una tarjeta en un partido. Hay elementos que se han contrapuesto en el debate público y yo creo que la ANFP tiene que ser, por lo menos, clarita a nivel nacional para que en el futuro no nos suceda que, por ejemplo, algún diputado que haya sido réferi pegue alguna llamada por algún partido que encuentre. O algún presidente en el futuro”, sostiene.
Santibáñez pidió el pronunciamiento a la comisión que encabeza, encontrando respaldo en todos sus integrantes.
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