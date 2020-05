Directivo de Conmebol abre la puerta para que la Copa Libertadores acabe en enero

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sigue trabajando para el retorno de la actividad en el continente. La intención del ente es que se puedan reanudar en los próximos meses tanto la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana. Así lo planteó Gonzalo Belloso, exfutbolista y actual Secretario Adjunto de la Conmebol, quien dialogó con una radio argentina.

“Creemos que el fútbol se debe reanudar cuando estén los permisos y cumplamos con todas las exigencias de salud. Es una industria como cualquier otra, más allá de un deporte, y genera millones de puestos de trabajo. Entendemos que las Copas tienen que continuar, y como cualquier industria y cualquier deporte, en la segunda parte del año se van a reanudar”, indicó el exdelantero, quien jugó en Cobreloa en 1996, en conversación con Radio 2 de Rosario.

Belloso abre la puerta para que la Copa Libertadores se pueda extender más allá de este año, así como acortar un poco el calendario de la edición de 2021. “Una de las cosas que hicimos es cambiar el calendario, lo que permitiría poder compactar un poco el del año que viene y poder terminar la Libertadores en enero del año que viene, y poder llevar a cabo también la edición de 2021”, añadió.

Otro tema que inquieta en la Conmebol es el arranque de las Eliminatorias, postergado hasta nuevo aviso. “Son un torneo FIFA y en ningún momento tuvo idea de suspenderlas por este año. El pensamiento FIFA es el europeo, más allá de ser un ente global y vienen haciendo paso por paso. Cancelaron la fecha de junio y está activa la de septiembre y, si no se puede jugar, se pasará a octubre, y si no a noviembre. Es difícil suspender todo el año calendario de Eliminatorias, porque no daria el calendario para jugarlas después”, sentenció Belloso.