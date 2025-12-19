SUSCRÍBETE POR $1100
    Dirigirá en la Copa Libertadores: Jaime García se queda en Huachipato por un año más

    El cuadro acerero, reciente campeón de la Copa Chile, informó la renovación del entrenador para la temporada 2026. El equipo de Talcahuano tendrá competencia internacional en la campaña que viene, donde enfrentará al Carabobo de Venezuela en la fase 2.

    Por 
    Carlos Tapia
     
    Christian González
    Jaime García se queda en Huachipato. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Huachipato, reciente campeón de la Copa Chile, aseguró a su entrenador para la temporada 2026. Este viernes, mediante sus redes oficiales, el cuadro acerero informó la renovación de Jaime García por un año más, donde el cuadro sureño tendrá un desafío internacional.

    El oriundo de Cartagena, de 48 años, va por su segunda temporada al mando de los siderúrgicos. En 2025, tuvo rendimientos disímiles en las competencias locales. En la Liga de Primera finalizó en la novena posición de la tabla con 43 puntos (12 triunfos, siete empates y 11 derrotas), fuera de la zona de clasificación a las copas. No obstante, la Copa Chile le brindó una alegría a la tienda de Talcahuano al convertirse en el campeón, de manera inédita en su historia.

    Esto le permitió clasificar a la Copa Libertadores con el cupo de Chile 4. Con el sorteo de las fases preliminares realizado, Huachipato enfrentará en la fase 2 al Carabobo de Venezuela, abriendo su llave como visitante y jugando la revancha como local. En el caso de pasar a la fase 3, el cuadro azul y negro asegurará presencia continental durante el año (mínimo Sudamericana).

    Luego de vencer en la final a Deportes Limache, en tanda de penales, García se mostró particularmente emocionado y también dio pistas de que su futuro estaba ligado al club. “Ha sido un camino largo y exigente. He pasado en equipos donde siempre he dejado algo. Me costó la vuelta larga, por no tener representantes, pero esto es lo que yo quiero, que cueste, la vuelta larga”, manifestó el exfutbolista. “No tengo que demostrarle nada a nadie”, agregó.

    El DT tiene una relación de larga data con el controlador de Huachipato, Hernán Rosenblum. Se conocen desde la época de Ñublense, cuando el directivo recién mencionado era gerente general y García estaba en la dirección técnica. En Chillán, fue campeón del torneo del Ascenso en 2020. Según conoce El Deportivo, los contratos son anuales por mutuo acuerdo. En ese sentido, nunca han tenido problemas a la hora de extender la relación, aunque igualmente se revisa al final de cada campaña a modo de balance.

    En los próximos días, se anunciarían los primeros refuerzos para 2026. Hasta la fecha, Huachipato tiene dos salidas confirmadas: Antonio Castillo, quien se fue a Cobresal, y Jimmy Martínez, oficializado hoy en Universidad Católica.

