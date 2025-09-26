Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. Ucrania en el Mundial Sub 20
Los Tigres de Asia y los auriazules se enfrentan por el Grupo B en Valparaíso.
El Mundial Sub 20 de Chile 2025 ya es una realidad. En la jornada inaugural, Corea del Sur y Ucrania se enfrentan en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.
Ambos elencos forman parte del Grupo B, donde también están Paraguay y Panamá.
A qué hora es el partido de Corea del Sur vs. Ucrania
El partido de Corea del Sur vs. Ucrania es este sábado 27 de septiembre, a las 17.00 horas.
Dónde ver a Corea del Sur vs. Ucrania
El partido de Corea del Sur vs. Ucrania se transmite por DSports
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.