Dónde y a qué hora ver a Corea del Sur vs. Ucrania en el Mundial Sub 20

Dónde ver a Corea del Sur vs. Ucrania en el Mundial Sub 20.

El Mundial Sub 20 de Chile 2025 ya es una realidad. En la jornada inaugural, Corea del Sur y Ucrania se enfrentan en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Ambos elencos forman parte del Grupo B, donde también están Paraguay y Panamá.

A qué hora es el partido de Corea del Sur vs. Ucrania

El partido de Corea del Sur vs. Ucrania es este sábado 27 de septiembre, a las 17.00 horas.

Dónde ver a Corea del Sur vs. Ucrania

El partido de Corea del Sur vs. Ucrania se transmite por DSports

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.