Dónde y a qué hora ver a Liga de Quito vs. Palmeiras por la Copa Libertadores
Ecuatorianos y brasileños quieren arrancar la semifinal de la mejor manera.
Este jueves Liga de Quito y Palmeiras darán vida a una de las semifinales de la Copa Libertadores.
Tanto ecuatorianos como brasileños intentarán conseguir un resultado que les beneficie de cara a la revancha programada para este jueves 30 de octubre en Brasil.
A qué hora es el partido de Liga de Quito vs. Palmeiras
El partido de Liga de Quito vs. Palmeiras es este jueves 23 de octubre, a las 16.00 horas.
Dónde ver a Liga de Quito vs. Palmeiras
El partido de Liga de Quito vs. Palmeiras se transmite por ESPN Premium.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
4.
⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.