Dónde y a qué hora ver a Manchester United vs. Chelsea por la Premier League
Los Diablos Rojos y los Blues se enfrentan por la quinta fecha de la competencia de Inglaterra.
Manchester United y Chelsea protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la quinta fecha de la Premier League.
Los Diablos Rojos necesitan quedarse con la victoria para recuperar terreno en la clasificación, mientras que los Blues buscan seguir en la pelea para tomar el primer lugar de la tabla.
A qué hora es el partido de Manchester United vs. Chelsea
El partido de Manchester United vs. Chelsea es este sábado 20 de septiembre, a las 13.30 horas.
Dónde ver a Manchester United vs. Chelsea
El partido de Manchester United vs. Chelsea se transmite por ESPN.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
