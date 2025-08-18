Dónde y a qué hora ver a Sao Paulo vs. Atlético Nacional por la Copa Libertadores

Sao Paulo y Atlético Nacional se enfrentan en el duelo de revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores.

La llave está abierta, pues en el primer encuentro igualaron sin goles en Colombia.

A qué hora es el partido de Sao Paulo vs. Atlético Nacional

El partido de Sao Paulo vs. Atlético Nacional es este martes 19 de agosto, a las 20.30 horas.

Dónde ver a Sao Paulo vs. Atlético Nacional

El partido de Sao Paulo vs. Atlético Nacional se transmite por ESPN 5.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.