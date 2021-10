El árbitro al que Vidal trató de “payaso” se vuelve a cruzar en el horizonte de la Roja

Durante esta jornada se conocieron los árbitros para la próxima fecha de las Eliminatorias, donde Chile deberá visitar a Paraguay, el próximo 11 de noviembre, a las 20.00, en un duelo crucial para las aspiraciones de la Roja en su camino al Mundial de Qatar 2022. El duelo será conducido por el argentino Patricio Loustau, el mismo que fue duramente cuestionado por Arturo Vidal tras el partido frente a Brasil, por la Copa América.

El King se lanzó con todo en aquella ocasión en contra de su cometido. “En un partido como este necesitas un árbitro que use pantalones, que sea justo y que no quiera ser el payaso del partido. Si hay un árbitro que no te deja jugar, que detiene el juego todo el tiempo y cree que es la estrella del espectáculo, entonces es muy difícil”, señaló en aquella ocasión.

Sus declaraciones tuvieron consecuencias posteriores, pues la Conmebol lo multó con US$ 15 mil por “exceso verbal”.

Ezequiel Brailovsky, Maximiliano del Yesso y Nicolás Lamolina, todos transandinos, serán quienes secunden al juez central, mientras que el VAR estará comando por el peruano Víctor Hugo Carrillo y el ecuatoriano Christian Lescano.

El registro de Chile siendo dirigido por Loustau tiene más penas que alegrías, pues suma un triunfo (ante Ecuador en la Copa América 2019) y dos derrotas (frente a Venezuela, el año pasado por Eliminatorias, y la mencionada con Brasil).