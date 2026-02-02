SUSCRÍBETE POR $1100
    El descargo de Raphinha que salpica a Dembélé y Lamine Yamal: “Con la temporada que tuve, debí ganar el Balón de Oro”

    El seleccionado brasileño se metió en la conversación para el galardón al convertirse en capitán y figura en el Barcelona, llevándolos a una semifinal de Champions League.

    Por 
    Diego Donoso
    Raphinha celebra tras anotar en los octavos de final de la Champions League ante Benfica. Photo: Josep LAGO / AFP) JOSEP LAGO

    El ascenso de Raphinha en el Barcelona fue veloz. El delantero llegó a Cataluña como una apuesta desde el Leeds United en 2022. En sus primeras dos temporadas no convenció, pero Hansi Flick confió en él y lo convirtió en un pilar del equipo y capitán.

    En sus primeras dos temporadas, el ex Vitória aportó en 22 y 23 goles, respectivamente. Sin embargo, en la campaña 2024/2025, bajo el mando del técnico alemán, dio un salto de calidad: anotó 34 veces y entregó 26 asistencias en 57 partidos.

    Raphinha sobre el premio al mejor futbolista del año: “Con la temporada que tuve, debí haber ganado el Balón de Oro”

    El nacido en Porto Alegre fue importante en duelos cruciales para los blaugranas, contribuyó en la final de la Supercopa española ante el Real Madrid; además de marcar en octavos, cuartos y semifinales de Champions League.

    Esos méritos le llevaron a ubicarse en el quinto lugar del listado para el Balón de Oro, por debajo de Mohamed Salah, Vitinha, Lamine Yamal y Ousmane Dembélé. Sin embargo, a Raphinha no le gustó aquello. En una entrevista con Sofascore, reveló que cree que debería haber estado en una posición más alta, incluso, la primera.

    “Estaba molesto, esperaba al menos estar entre los tres mejores. Yo me habría puesto primero. Un premio individual no puede estar basado en una sola competición (Champions League). Por los títulos que gané (Supercopa, liga y Copa del Rey), los números que alcancé y lo que aporté, creo que merecía ganar“, declaró.

    ¿Qué le faltó al Barcelona en la Champions League?

    El conjunto catalán era uno de los candidatos a ganar la Champions League, pero una guerra de goles contra el Inter de Milan en semifinales los eliminó.

    El extremo piensa que al equipo le faltó experiencia para poder llegar a la final. “No teníamos la madurez suficiente para hacer lo que otros equipos harían. Después del tercer gol, el partido debió haber terminado, faltó defender y no conceder goles. Al momento estábamos con un pie en la final”, recordó.

    Barcelona ganó por 4-1 al Bayern Munich en la Champions League 2024/2025. Por: REUTERS/Bruna Casas Bruna Casas

    Habló también del nivel que alcanzaron con su equipo: “Tuvimos una campaña absurda con números impresionantes. Está el sentimiento de que algo faltó y que estaba en nuestras manos. Pero en general, fue un año de gran excelencia”.

    El Mundial 2026 con Brasil

    Raphinha se ha consolidado como uno de los referentes de Brasil. Bajo el mandato de Carlo Ancelotti, espera estar con la Verdeamarela en el Mundial de Norteamérica 2026.

    “Tener la posibilidad de competir en mi segunda Copa del Mundo es una locura. Está bien, fuiste a tu primera, pero alcanzar la segunda requiere cuatro años de consistencia. Tienes que estar a tu mejor nivel en la cancha”, puntualizó el ex Leeds United.

    La Canarinha se enfrentará a Marruecos, Haití y Escocia por el Grupo C, duelos a los que mira con cuidado. “No creo que haya un ´grupo de la muerte´, algunos son más difíciles, pero están todos bien balanceados", adelantó a meses de la cita planetaria.

    Raphinha jugando contra Chile en el Estadio Nacional. Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Raphinha aprovechó de profundizar en cómo deben enfrentar el torneo. “Si estamos realmente concentrados, trabajando juntos, nuestras posibilidades de ganar contra cualquiera son mejores. No podemos pensar que saldremos a ganar solo con la camiseta“, analizó el goleador.

    Balón de OroRaphinhaBarcelonaChampions LeagueInter de MilanBrasilMundial

