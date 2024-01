El día en que Fernando González derrotó a Rafael Nadal en el Australia Open e inspiró a Roger Federer

El 24 de enero siempre será un día especial para Fernando González. Es que en esta fecha, pero el año 2007, venció a Rafael Nadal en los cuartos de final del Abierto de Australia y se consagró en el top ten del tenis mundial.

“En ese torneo jugué el mejor tenis de mi vida. Jugué con (Lleyton) Hewitt en la tercera ronda y en los primeros dos sets hice tres errores no forzados, cosa que antes hacía en un game”, rememoró el deportista en una entrevista con ESPN.

Y el Bombardero de La Reina no exagera. En el primer Grand Slam del año derrotó cómodamente a James Blake en tres set y luego vino el recordado compromiso con la estrella española. “Ese partido con Rafa... Jugar con él para mí no era nada cómodo, porque era zurdo y me neutralizaba muy bien el servicio”, detalló el chileno.

Pero en la cancha se vio otra cosa. González no dio muestras de su incomodidad y con un contundente 6-2, 6-4 y 6-3 eliminó a quién alcanzaría el número uno al año siguiente y avanzó a semifinales. “Salí a la pista lesionado en el glúteo y el isquiotibial izquierdo, y apenas podía correr”, se justificó más tarde Nadal. Pero agregó que “en ningún momento me gustaría desmerecer a Fernando porque él está en semifinales por mérito propio”.

Luego, la leyenda del deporte mundial señaló que “conozco bien a Fernando y es un jugador que está con mucha confianza. Está jugando con más tranquilidad, fallando menos y a un gran nivel, así que va a tener sus posibilidades”.

Y Fernando las tuvo. En la ronda de los cuatro mejores aplastó al alemán Tomy Haas por 6-1, 6-3 y 6-1 fue a definir el título con Roger Federer. Lamentablemente, el mejor tenista de todos los tiempos no dejaría pasar la oportunidad de agregarle un nuevo trofeo a sus vitrinas y venció al santiaguino por 7-6 (2), 6-4 y 6-4.

“Me sentía muy bien físicamente, súper liviano. Sentía que no hacía esfuerzo en lo más mínimo para moverme, eso me dio una tranquilidad muy grande para poder jugar. Dije ‘aquí podemos jugar mucho rato’. Fueron unas tremendas semanas”, señaló el retirado deportista.

Días que luego inspirarían a Federer para ganar otra vez el Australia Open. Todo ocurrió diez años después, el 2017, cuando Su Majestad se disputaba la hegemonía del orbe con el Rey de la Arcilla. “Para estudiar la final ante Nadal, le mostré un partido de Fernando González contra Rafa, no recuerdo el año, pero fue en el Open de Australia. Allí, Fernando destruyó a Rafa y obtuve algunas ideas de ese partido”, aseguró el entonces entrenador de Federer, Iván Ljubičić.

¿Resultado? 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 y 6-3 lo ganó Roger y consagró su reinado. “Yo creo que después de ese Open de Australia, se empezó a sentir con más confianza. Jugó muy bien en Indian Wells y Miami contra Rafa, tomando la pelota muy pronto, pegando plano y atacando la derecha de Nadal un poco más de lo que lo venía haciendo en el pasado. Muchas cosas que quizá Rafa no esperaba”, concluyó Ljubičić.