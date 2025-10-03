SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El día en que la Roja le ganó a Egipto en el Mundial Sub 20 y cimentó su paso a octavos de final

En su última participación en el certamen juvenil, el equipo que entonces era dirigido por Mario Salas supo vencer al combinado africano.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
El día en que la Roja le ganó a Egipto en el Mundial Sub 20 y cimentó su paso a octavos de final. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Chile y Egipto vuelven a encontrarse en un Mundial Sub 20. Doce años después del cruce en Turquía, la Roja enfrenta nuevamente a los faraones en un escenario decisivo: esta vez, con la obligación de ganar para no comprometer su clasificación a los octavos de final del certamen que se organiza en el país. La derrota frente a Japón dejó al equipo de Nicolás Córdova contra la pared y este viernes, a las 20 horas en el Estadio Nacional, se juega gran parte de su futuro en el torneo.

El recuerdo más cercano entre ambos seleccionados data del 23 de junio de 2013, cuando el equipo que dirigía Mario Salas debutó en el Grupo E con un triunfo 2-1 sobre los africanos. El duelo, disputado en el Türk Telekom Arena de Estambul, comenzó cuesta arriba para Chile. Apenas a los nueve minutos, Mahmoud Kahraba aprovechó un espacio a la espalda de la defensa nacional y definió ante Darío Melo para abrir la cuenta.

El gol fue un golpe duro para la Roja. Sin embargo, el equipo no perdió el foco. Con Nicolás Castillo como referente ofensivo, la Roja emparejó el marcador en un momento clave. A los 24’, el entonces delantero de Universidad Católica capturó un balón suelto en el área y, con ayuda de un rebote, superó al arquero Mossad para decretar el empate.

La formación de Chile que venció a Egipto en el Mundial Sub de Turquía, en 2013. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La igualdad dio confianza al elenco del Comandante, que mejoró su rendimiento en la segunda etapa. Con el correr de los minutos, Egipto acusó el desgaste y la Roja tomó el control del juego. Sin ser abrumador en ataque, el conjunto nacional manejó los tiempos y buscó desnivelar por las bandas. El premio llegó desde la banca: Christian Bravo, quien había ingresado a los 57’, encaró por el costado derecho, se perfiló en el área y remató con potencia para marcar el 2-1 a los 76’.

El tramo final no estuvo exento de tensión. Cuatro minutos después del gol de Bravo, Cristián Cuevas fue expulsado por una dura entrada, repitiendo el escenario del Sudamericano, donde Chile también había terminado varios encuentros con un hombre menos. Pese a la inferioridad numérica, el equipo supo resistir y aseguró sus primeros tres puntos en el torneo, un paso fundamental para avanzar hasta los cuartos de final, instancia en la que finalmente fue eliminado por Ghana.

Ahora el contexto es distinto, pero la urgencia es similar. La selección nacional llega al duelo ante Egipto con tres puntos y múltiples combinaciones posibles para clasificar. Un triunfo le asegurará, al menos, un lugar entre los mejores terceros, mientras que un empate o una derrota la dejarán dependiendo de otros resultados. La falta de contundencia ofensiva es uno de los principales dolores de cabeza para Córdova: Chile solo ha anotado dos goles en el torneo, ninguno de ellos convertido por un delantero.

A las dudas futbolísticas se suman las bajas sensibles de Matías Pérez y Emiliano Ramos, ambos descartados por lesión. En su lugar, el técnico apostará por Milovan Celis en defensa y Rodrigo Godoy como carrilero izquierdo.

Con ese panorama, la Roja buscará repetir la historia de hace doce años, cuando logró sobreponerse a un inicio adverso para derrotar a Egipto y encaminar su camino en un Mundial Sub 20. Esta vez, la recompensa no será solo el recuerdo de una victoria, sino la posibilidad de seguir con vida en el torneo que se disputa en casa.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalFútbol NacionalFútbol ChilenoLa RojaLa Roja Sub 20Selección ChilenaSelección Chilena Sub 20Mundial Sub 20Turquía 2023Chile 2025

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

“Todos moriremos”: qué es la superinteligencia artificial y por qué hay que temerle, según el “profeta de la IA”

Ventas de autos repuntan y alcanzan su mayor nivel desde inicios de 2023

Escondida ingresa a evaluación ambiental megaproyecto de optimización por US$1.300 millones

EE.UU. ataca un “buque narcotraficante” frente a las costas de Venezuela y mata a cuatro personas

Bancos Bice y Security concretan primeros despidos de trabajadores fuera de altos mandos en medio de la fusión

Lo más leído

1.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

2.
Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

3.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

4.
Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

5.
“No creo que sea un acto de corrupción”: Matthei se distancia de dichos de Kast por alusión de Boric en cadena nacional

“No creo que sea un acto de corrupción”: Matthei se distancia de dichos de Kast por alusión de Boric en cadena nacional

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina

Rating del jueves 2 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 2 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Para fortalecer resguardo de zonas limítrofes: Comité de Coordinación Nacional de Fronteras sostiene su primera sesión
Chile

Para fortalecer resguardo de zonas limítrofes: Comité de Coordinación Nacional de Fronteras sostiene su primera sesión

Incomodidad DC por aborto opaca anuncio programático de Jara

Familias aisladas, crecida de ríos y alerta roja en las provincias de Capitán Prat y General Carrera: intenso sistema frontal en Aysén

Ventas de autos repuntan y alcanzan su mayor nivel desde inicios de 2023
Negocios

Ventas de autos repuntan y alcanzan su mayor nivel desde inicios de 2023

Escondida ingresa a evaluación ambiental megaproyecto de optimización por US$1.300 millones

Bancos Bice y Security concretan primeros despidos de trabajadores fuera de altos mandos en medio de la fusión

“Todos moriremos”: qué es la superinteligencia artificial y por qué hay que temerle, según el “profeta de la IA”
Tendencias

“Todos moriremos”: qué es la superinteligencia artificial y por qué hay que temerle, según el “profeta de la IA”

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

El nuevo estatus de Lawrence Vigouroux en el Swansea
El Deportivo

El nuevo estatus de Lawrence Vigouroux en el Swansea

Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Chile en el Mundial Sub 20

El día en que la Roja le ganó a Egipto en el Mundial Sub 20 y cimentó su paso a octavos de final

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

¿Se suspende el Fondo CNTV? La preocupación (y confusión) del sector audiovisual ante el Presupuesto 2026
Cultura y entretención

¿Se suspende el Fondo CNTV? La preocupación (y confusión) del sector audiovisual ante el Presupuesto 2026

Un abrazo de generaciones: Inti Illimani y Los Bunkers publican colaboración

De Francisca Valenzuela a Criminal: el festival Rockódromo revela el cartel de su edición 2025

EE.UU. ataca un “buque narcotraficante” frente a las costas de Venezuela y mata a cuatro personas
Mundo

EE.UU. ataca un “buque narcotraficante” frente a las costas de Venezuela y mata a cuatro personas

Russell Vought, el “bulldog” del MAGA que busca usar el cierre del gobierno para despedir a “miles” de empleados federales en EE.UU.

Trump amenaza a Hamas con desatar “un infierno como nunca antes se ha visto” si no acepta el plan de paz antes del lunes

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile
Paula

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más