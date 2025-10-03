SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Las claves de Egipto, el rival en crisis que amenaza a la Roja en el Mundial Sub 20

El cuadro africano es uno de los poderosos de su continente, pero en Chile ha tenido una participación opaca. En El Cairo ya se habla de fracaso. Se juegan su última chance ante el equipo de Nicolás Córdova.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Las claves de Egipto, el rival en crisis que amenaza a la Roja en el Mundial Sub 20. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La última estación de la fase de grupos del Mundial Sub 20 tiene aroma a final anticipada. Este viernes, la Roja se jugará la clasificación ante Egipto, un rival que llega al borde del abismo, pero que carga con historia y la urgencia como motor. En juego está el pase a octavos, el futuro inmediato del proyecto de Nicolás Córdova y el pulso competitivo de una generación llamada a regenerar el fútbol chileno de cara a 2030.

Los números no engañan. El cuadro africano llega sin puntos tras dos derrotas —2-0 frente a Japón y 2-1 contra Nueva Zelanda—, último en el Grupo A y con una diferencia de goles de -3. Sin embargo, aún conserva una mínima posibilidad de avanzar: debe vencer a Chile y esperar que los oceánicos caigan ante los asiáticos. Si eso ocurre, tres selecciones podrían igualar con tres unidades y la clasificación se definiría por diferencia de goles. Esa posibilidad, por remota que parezca, mantiene en alerta al combinado de los faraones.

Una historia que pesa

Egipto no es un debutante en estas lides. Ha disputado nueve ediciones de la Copa del Mundo Sub 20, con un destacado tercer lugar en Argentina 2001, su mejor actuación histórica. En África, ha conquistado cuatro veces el Campeonato Juvenil (1981, 1991, 2003 y 2013), lo que lo convierte en una potencia tradicional en la categoría en su continente. Eso explica en parte por qué el ambiente en El Cairo es de desilusión: la prensa local habla abiertamente de “participación desastrosa” y exige una reacción inmediata ante Chile. “La victoria sobre la Roja por más de un gol es la única esperanza”, publicó el diario Al-Masry Al-Youm.

Ahmed Khaled, conocido como Kabaka, es la figura de Egipto. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El equipo egipcio está dirigido por Osama Nabih, exseleccionado nacional y figura del Zamalek en los 90, campeón de África en 1998 y parte del cuerpo técnico que clasificó a la selección adulta al Mundial de Rusia 2018. Asumió el cargo Sub 20 recién en enero de este año y, pese a su escaso tiempo de trabajo, guió a su equipo hasta semifinales de la Copa Africana de Naciones Sub 20, asegurando el boleto mundialista tras vencer a Ghana por penales en cuartos de final.

Su propuesta tiene sello físico y vertical, características que Córdova ya había advertido antes del inicio del torneo. “Egipto es fuerte, es como Paraguay a nivel africano, muy potente físicamente. Será un partido difícil”, anticipó el técnico chileno. En la práctica, esa intensidad se refleja en la presión alta desde el arranque y en el uso de las bandas para castigar por velocidad. Así lo intentó frente a Nueva Zelanda, donde apenas a los cinco minutos se puso en ventaja tras una recuperación en salida y la definición del capitán Ahmed Khaled Kabaka.

“Es un equipo súper físico, que ha mostrado falencias en la última línea. Obviamente, va a ser un partido de Mundial, muy apretado. Ha sido difícil analizarlos, porque contra Japón se replegaron y después con Nueva Zelanda apretaron un poco más. No sabemos qué partido nos van a presentar”, dijo Córdova este jueves.

El DT realizó una comparativa con el duelo anterior. “Es otro juego. La base de Japón es la técnica en velocidad. Egipto hace transiciones más largas y, a diferencia de Japón, te deja jugar un poco más en algunos espacios”, comentó.

Grietas defensivas

Pese a su arranque prometedor ante los Kiwis, Egipto repitió un patrón preocupante: concede demasiado atrás. Su línea defensiva sufre con los balones cruzados y pierde duelos aéreos, como se vio en los goles de Luke Brooke-Smith y Lukas Kelly-Heald, ambos aprovechando desatenciones por los costados. Esa fragilidad es un dato que la Roja debe considerar. El conjunto africano propone mucho en campo contrario, pero en la transición defensiva queda expuesto.

La figura más determinante es Ahmed Khaled, conocido como Kabaka. A sus 20 años, el jugador del Al Ahly, capitán del seleccionado, inicia ataques, conecta líneas y pisa el área. En el camino al torneo marcó ante Libia y Túnez, y ya en la Copa Africana de Naciones convirtió frente a Sierra Leona y asistió en el gol decisivo ante Tanzania.

El equipo africano no tiene margen de error y eso puede traducirse en un partido jugado al límite. Ya mostró que es capaz de arrinconar al adversario en el inicio, aunque sufre para sostener el ritmo y cerrar los partidos. También mostró que, pese a los golpes, no renuncia a su idea: frente a Nueva Zelanda tuvo opciones claras hasta el final, incluyendo un remate de Abdullah Bouestenji que exigió al arquero Henry Gray.

Chile deberá lidiar con esa urgencia. Hasta ahora, la Roja no ha logrado sostener un rendimiento convincente: ganó con lo justo a Nueva Zelanda y fue superada por Japón, un equipo que le expuso carencias en ambos extremos del campo. Los tres penales cometidos en dos partidos y la falta de gol son síntomas que preocupan.

La presión no recae solo en Egipto. La derrota ante Japón alteró los planes de la Roja. Si avanza como segundo del grupo, podría dejar el Estadio Nacional y jugar los octavos en Valparaíso con un día menos de descanso. El margen de error es mínimo.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalFútbol ChilenoLa RojaFútbol NacionalLa Roja Sub 20EgiptoSelección de EgiptoSelección de Egipto Sub 20Egipto Sub 20Selección ChilenaSelección Chilena Sub 20Mundial Sub 20

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cancillería entrega detalle de gestiones que realizaron desde 2024 por el caso Bernarda Vera

Cencosud abre investigación para determinar las causas del incendio en el mall Costanera Center

Sarah Mullally, primera mujer arzobispa de Canterbury, cargo de mayor rango dentro de la Iglesia de Inglaterra

El boom de la IA: Hitachi salta en bolsa tras acuerdo con OpenAI mientras Fujitsu amplía colaboración con Nvidia

La Policía británica estima que uno de los fallecidos de la sinagoga de Manchester podría haber muerto por disparos de los propios agentes

Pantalla corporativa originó incendio en tienda de zapatillas del mall Costanera Center

Lo más leído

1.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

2.
Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

3.
Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

4.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

5.
“No pondremos dinero en Argentina”: declaraciones del Tesoro de EEUU caen como balde de agua fría en mercados trasandinos

“No pondremos dinero en Argentina”: declaraciones del Tesoro de EEUU caen como balde de agua fría en mercados trasandinos

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Esta es la lesión más habitual entre quienes practican deporte

Esta es la lesión más habitual entre quienes practican deporte

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

¿Qué es lo que más le preguntan a ChatGPT? Lo que reveló el primer estudio público del chatbot de IA

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

Temblor hoy, viernes 3 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 3 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Revisa los feriados de octubre y cuándo es el próximo fin de semana largo

Revisa los feriados de octubre y cuándo es el próximo fin de semana largo

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20

Cancillería entrega detalle de gestiones que realizaron desde 2024 por el caso Bernarda Vera
Chile

Cancillería entrega detalle de gestiones que realizaron desde 2024 por el caso Bernarda Vera

Cencosud abre investigación para determinar las causas del incendio en el mall Costanera Center

Pantalla corporativa originó incendio en tienda de zapatillas del mall Costanera Center

El boom de la IA: Hitachi salta en bolsa tras acuerdo con OpenAI mientras Fujitsu amplía colaboración con Nvidia
Negocios

El boom de la IA: Hitachi salta en bolsa tras acuerdo con OpenAI mientras Fujitsu amplía colaboración con Nvidia

Pensiones: la primera aproximación del FAPP al manejo de riesgos financieros de los recursos que debe gestionar

Administración Boric dejará casi sin holgura fiscal a próximo gobierno y expertos advierten un escenario aún peor

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro
Tendencias

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

¿Lloverá este fin de semana en Santiago? Qué dice el pronóstico del tiempo

Cómo son los misiles Tomahawk que EEUU evalúa suministrar a Ucrania y cómo podrían cambiar el curso de la invasión rusa

Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Real Betis por la liga española
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Real Betis por la liga española

¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?

Colo Colo y la U van por su sueño continental en la Libertadores femenina 2025

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública
Finde

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

De Francisca Valenzuela a Criminal: el festival Rockódromo revela el cartel de su edición 2025
Cultura y entretención

De Francisca Valenzuela a Criminal: el festival Rockódromo revela el cartel de su edición 2025

Cómo el dispar vínculo entre Silvio Rodríguez y Pablo Milanés encontró su abrazo definitivo en Chile

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

Sarah Mullally, primera mujer arzobispa de Canterbury, cargo de mayor rango dentro de la Iglesia de Inglaterra
Mundo

Sarah Mullally, primera mujer arzobispa de Canterbury, cargo de mayor rango dentro de la Iglesia de Inglaterra

La Policía británica estima que uno de los fallecidos de la sinagoga de Manchester podría haber muerto por disparos de los propios agentes

Petro acusa a EE.UU. de hacer del Caribe zona de “agresión y colonización” tras su despliegue de aviones

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia
Paula

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta