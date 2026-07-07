El duro juicio de Romario contra Ancelotti y Brasil tras el fracaso en el Mundial 2026

La selección de Brasil volvió a decepcionar en un Mundial. El elenco a cargo de Carlo Ancelotti no logró dar muestras de su favoritismo y terminó cayendo en los octavos de final contra Noruega por 2-1.

Esta caída fue analizada por una de las grandes figuras de la historia de la Verdeamarela. Según recogió El Chiringuito, Romario apuntó a los culpables de la eliminación.

“De todos, claro. De los que jugaron y del entrenador también”, señaló. A su vez, fue consultado sobre si le había decepcionado este equipo, indicando que “Sí, como brasileño estoy muy decepcionado. Lo que pasó fue una cosa increíble. El que he visto hoy no es el Brasil que todos conocemos ni el que nosotros queremos”.

A su vez, el exseleccionador brasileño Vanderlei Luxemburgo, enfatizó que “Ancelotti se equivocó mucho en este Mundial y ustedes (la prensa) no dicen nada“, indicó en un punto de prensa.

“Ancelotti se equivocó mucho. Si hubiera sido un entrenador brasileño, ya lo habrían destrozado. Pero como es extranjero, nadie dice nada”, agregó quien dirigió a la selección brasileña entre 1998 y 2000.

Más adelante cuestionó: “¿Cómo puede Brasil pasarse 90 minutos defendiendo contra Noruega? Brasil jugó con miedo”.

También criticó la gestión de Neymar durante la Copa del Mundo y lamentó que el delantero apenas tuviera protagonismo. “No tenemos un jugador mejor que Neymar. Cualquier selección protegería a un futbolista como él”.

El análisis de Ancelotti

Por su lado, el técnico Carlo Ancelotti enfrentó las críticas luego de la caída. El entrenador italiano aseguró que, pese al resultado, su equipo generó ocasiones para cambiar la historia del partido.

“Creo que, en cierto modo, fue un buen partido. Tuvimos muchas oportunidades cuando el marcador estaba empatado 0-0. Los cambios fueron para darle más frescura y profundidad al equipo e intentar ganar el partido”, señaló.

Uno de los momentos determinantes del compromiso fue el penal desperdiciado por Bruno Guimaraes cuando el marcador aún estaba igualado. Consultado por la decisión de que el mediocampista ejecutara el lanzamiento, Ancelotti explicó que era el orden establecido por el cuerpo técnico.

“El designado fue Neymar, luego Igor Thiago, después Raphinha y luego Bruno Guimaraes. Martinelli quedó después. Elegimos a Bruno porque pensamos que era el mejor en el campo”, afirmó.

De todas maneras, el DT descartó que con la eliminación se cierre su proceso al mando de Brasil: “Cuando pasamos por un momento como este, tenemos que pensar que una derrota es el comienzo de una nueva aventura, una nueva temporada. Tenemos que seguir trabajando, mejorando y buscando nuevas ideas. No creo que este sea el final. Esta derrota es el comienzo de un nuevo ciclo”, cerró.