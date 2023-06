El francés Pierre Louis Costes se queda con el título de campeón del Arica Cultura Bodyboard 2023

Un final que quedará en la historia del bodyboard mundial tuvo la edición 2023 del Arica Cultural Bodyboard 2023. Pese a que durante el desarrollo de la competencia Pierre Louis Costes se vio superado en dos ocasiones por el corredor ariqueño Diego Sepúlveda, desplazándose al segundo lugar de clasificación, el francés sacó a relucir toda su trayectoria, con dos títulos en el cuerpo en Arica, y sacó a relucir toda su experiencia para quedarse nuevamente con el cetro.

“Estar aquí es un sacrificio por dejar mi familia mientras compito. Al llegar y ver el nivel de competencia tan alto, pensé que a debería parar. Por mi cabeza pasó que, si hoy no ganaba, no regresaba más. Pero, esta sensación de victoria es muy fuerte, porque en la mayoría de los campeonatos me cuesta ganar. Esta sensación la verdad, vale la pena el sacrificio”, señaló emocionado Costes.

El ahora triple campeón del Arica Cultura Bodyboard (ya se había impuesto en 2017 y 2019) no solamente se mostró emocionado, además dio las gracias y traspasó la euforia de su título al público ariqueño.

“Quiero agradecer a Amaury, (Laverne, francés campeón 2023). Para mí lo más difícil, a parte de ganar este evento, era vencerlo a él. Superarlo era complicado. Pensaba que ser campeón era imposible considerando su nivel. El nivel de las nuevas generaciones, como Tanner, (McDaniel, segundo lugar), o como Tristan (Roberts, actual campeón mundial, y campeón de la etapa anterior en Antofagasta) es tremendo. Agradezco a todos por estar aquí, regresaré el próximo año, y para terminar… ¡Chi chi chi, le le le, viva Chile!”, gritó eufórico el francés en el escenario de premiación del ACB.

Así quedó el Podio