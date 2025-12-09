El Futangue Challenge abre sus inscripciones para su edición 2026

El Futangue Challenge 2026 ya abrió su convocatoria y promete volver a movilizar a miles de corredores apasionados por el trail running que buscan superar sus límites en uno de los paisajes más imponentes del país, como también aficionados y familias que aprovechan las distintas alternativas de circuitos para recorrer en Parque Futangue y disfrutar de sus majestuosos paisajes.

La competencia, considerada la carrera de trail más importante del calendario nacional, se ha consolidado como un clásico infaltable para quienes aman correr rodeados de naturaleza, adrenalina y desafíos reales.

Las inscripciones ya están abiertas en la web del evento y los participantes podrán elegir circuitos que van desde 2K hasta 38K, recorriendo los espectaculares senderos del Parque Futangue, con miradores únicos hacia el Lago Ranco, bosques milenarios, ríos, montañas y postales inolvidables del sur de Chile. La diversidad de distancias y dificultades permite que se sumen desde quienes inician en el trail running hasta deportistas de alto rendimiento, dando vida a una experiencia inclusiva, emocionante y profundamente humana.

“Para SportHub es un orgullo continuar consolidando al Futangue Challenge como un evento de nivel mundial, pensado para que los deportistas de nuestro país disfruten las maravillas del sur de Chile, pero al mismo tiempo destacando sus atributos más allá de nuestras fronteras", cuenta Felipe de Larraechea, socio de SportHub, organizadora del evento por quinto año consecutivo.

Quienes ya han participado del Futangue Challenge, destacan el estándar técnico de la carrera y las características de cada ruta, que la transforman en una experiencia inolvidable. “Esta carrera es especial no solo por el entorno en que se realiza, sino también porque es en época de vacaciones, donde las actividades familiares al aire libre son valoradas y por eso, los distintos circuitos abren la posibilidad de que puedan participar desde niños y principiantes hasta atletas profesionales, y por eso vemos cómo año a año vuelven corredores que ya han la han hecho parte de su programación deportiva o de vacaciones”, agrega de Larraechea.

Futangue Challenge no es solo una competencia: es una aventura transformadora, según señalan sus organizadores. “Es sentir la tierra bajo los pies, la energía del bosque, el silencio de la montaña y la potencia de una comunidad de corredores que se apoyan, celebran y se impulsan mutuamente. Es la sensación única de cruzar la meta sabiendo que valió cada kilómetro”, resaltan.