“El Mundial está arreglado”: revisa las dos jugadas polémicas que marcaron el triunfo de Argentina sobre Egipto.

La victoria por 3-2 de Argentina sobre Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 quedó marcada por dos decisiones arbitrales. Las acciones generaron los principales reclamos del conjunto africano.

La primera ocurrió a los 58 minutos, cuando Egipto anotó el que era el 2-0 parcial a través de Mostafa Ziko. Sin embargo, el juez francés François Letexier fue llamado por el VAR para revisar una acción previa en la recuperación del balón de Marwan Attia. Tras observar las imágenes en el monitor, sancionó falta sobre Lisandro Martínez e invalidó el gol.

¡NO VALE EL GOL DE EGIPTO!



Por infracción sobre Lisandro Martínez, el francés Letexier anuló el tanto por medio del VAR. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/TSXytvyiQl — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

La decisión permitió que Argentina continuara con una desventaja de un solo tanto y mantuviera opciones de remontar el partido. Claro que después Egipto logró ponerse 2-0.

La segunda polémica se produjo en los descuentos. A los 90+2′, Enzo Fernández convirtió de cabeza el 3-2 definitivo para Argentina tras un centro de Lautaro Martínez. Antes del gol, los jugadores egipcios reclamaron una supuesta infracción en el comienzo de la jugada.

Ni Letexier ni sus asistentes consideraron que existiera una infracción sancionable, por lo que el gol fue validado. Las protestas continuaron tras el tanto y derivaron en tarjetas amarillas para el arquero Mostafa Shobeir y el volante Hamdi Fathi por reclamar la decisión.

Finalizado el encuentro, Ziko, autor del segundo gol de Egipto y del tanto anulado, cuestionó el arbitraje. “No tengo miedo. Es injusto, es evidente lo que pasó. Espero que Dios sea un buen juez. No sé qué decir... Lo siento, quisimos celebrar hoy”, declaró.

“Es una injusticia, una injusticia clara y evidente. Está desperdiciando el árbitro el esfuerzo de un país entero. Desde el principio del partido ha estado en nuestra contra. No puede ser que nos vayamos así cuando íbamos ganando 2-0 contra Argentina. Este torneo está amañado”, añadió.