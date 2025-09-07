El Patagonian International Marathon reúne a mil corredores de 39 países en Torres del Paine

Con la participación de cerca de mil deportistas provenientes de 39 países y 70 comunas de Chile, se desarrolló en la comuna de Torres del Paine la decimotercera edición del Patagonian International Marathon, competencia que se consolida como uno de los eventos de running más reconocidos en el sur del continente.

Las condiciones climáticas acompañaron la jornada, con cielos despejados y temperaturas moderadas que permitieron recorrer las rutas con vista a las montañas de la provincia de Última Esperanza.

walter_alvial_jara

En los 42 kilómetros, el primer lugar masculino fue para el chileno Luis Alessandrini, quien completó la prueba en 2 horas y 43 minutos. En la categoría femenina se impuso la mexicana Ana Ibarra, con un tiempo de 3 horas y 40 minutos.

El medio maratón (21K) tuvo como ganadores a César Díaz (1:20:00), que logró su tercer título en la distancia, y a Karen Torrealba (1:35:00).

En tanto, en los 10K vencieron Rodrigo Silva, de Puente Alto, con 35 minutos, y la española Adriana Urtazun, residente en Punta Arenas, quien se quedó con el podio femenino con un registro de 43 minutos.

Tras la competencia, los participantes compartieron actividades y fotografías en un entorno marcado por la proyección internacional del evento, que combina deporte y turismo en uno de los paisajes más emblemáticos del país.