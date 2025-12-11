VOTA INFORMADO por $1100
    El potente mensaje de Charles Aránguiz que ilusiona a los hinchas de Universidad de Chile

    El volante líder de los azules despidió la temporada en sus redes sociales, instancia en la que deslizó una promesa para los fanáticos estudiantiles.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Charles Aránguiz envió potente mensaje a los hinchas azules. FOTO: Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Charles Aránguiz ejerce un profundo liderazgo en Universidad de Chile. Un jugador experimentado que se consolida como uno de los referentes dentro de la cancha, sobre todo, para los más jóvenes. El volante, habitualmente callado y mesurado, ha sacado la voz en los últimos días para afianzar su prominencia en el club.

    El puentealtino, uno de los jugadores más importantes de la llamada Generación Dorada, ha dejado de lado esa introspección en los últimos días. En el penúltimo partido de los azules, el empate 1-1 contra Coquimbo Unido, alzó la voz para anunciar que no iría a la Gala Crack, instancia en la que a la postre fue elegido el mejor jugador de la Liga de Primera 2025.

    “Nunca he buscado un premio individual y, la verdad, este año me he sentido pasado a llevar junto con mi equipo. No tengo ganas de ir, no quiero verles la cara a los dirigentes de la ANFP y del Sifup. Defiendo a un club muy grande y no quiero verles la cara y saludar a algunas personas”, lanzó en los micrófonos de TNT Sports, precisamente, el organizador del mencionado premio.

    El exjugador de Internacional de Porto Alegre, quien regresó a la U en 2024, tenía sus razones para desnudar esa realidad. En octubre pasado, la U cayó ante Universidad Católica en el Claro Arena. Un partido que los estudiantiles laicos pidieron insistentemente reprogramar.

    El equipo de Gustavo Álvarez estaba en medio de la llave de semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús. Así, el encuentro ante los cruzados terminó jugándose al mediodía y la derrota, a la larga, terminó por definir el destino de los azules, quienes deberán conformarse con jugar solo la Sudamericana del próximo año, no la Libertadores.

    “Podrían tomar decisiones mejores. No solamente él (Milad). Está rodeado por gente que puede dar opinión y a lo mejor él puede escuchar, pero tienen que tomar mejores decisiones deportivas. Ellos son los mandamases y solo pedimos un poco de sentido común. No te pueden meter un partido a las 12 del día cuando todavía no se cumplen ni tres días. Podemos jugar partidos seguidos. Tengo la experiencia en Brasil, que es un calendario complicado, se juega cada cuatro días”, profundizó Aránguiz en la misma alocución.

    Potente mensaje

    Una vez concluido el campeonato, el mediocampista quien acaba de extender su compromiso con el equipo, aprovechó el receso para agradecer a los hinchas de su equipo.

    “Finaliza una linda temporada 2025. Si bien, no terminó como queríamos, me quedo con todos los momentos y experiencias que tuvimos. Volvimos a ser protagonistas a nivel nacional e internacional. Defendimos y posicionamos al Club en el lugar que merece estar”, expresó el exjugador de Bayer Leverkusen en sus redes sociales.

    Asimismo, el puentealtino dejó entrever cuáles son sus proyecciones para la próxima temporada y deslizó una perentoria promesa para los fanáticos, la que espera cumplir en 2026.

    “Lo único que queda es agradecer al equipo y a nuestra gente, que no falló en ningún momento, sin importar el resultado. Ahora a descansar y pensar en el próximo año, donde buscaremos ir por todo como esta camiseta lo merece”, escribió por la misma vía.

