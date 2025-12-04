VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    ¿Por qué Charles Aránguiz disparó contra el Sifup y la ANFP? Las razones del enojo del Príncipe tras el empate de la U

    El volante, habitualmente callado y mesurado, manifestó públicamente sus aprensiones respecto de la programación del fútbol chileno. La materia ya había distanciado a los azules con el directorio que preside Pablo Milad en plena participación de los estudiantiles en la Copa Sudamericana.

    Por 
    Christian González
     
    Matías Parker
    Charles Aránguiz y Diego Sánchez (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Las palabras de Charles Aránguiz sorprendieron. Primero, porque accediera a entregar una declaración, considerando su habitual distancia a pararse frente a las cámaras. Y, luego, por lo confrontacional del mensaje que entregó el puentealtino. El bastión de la Generación Dorada anunció que no participará en la Gala Crack, que premia a los mejores del año, entre los que figura por sus innegables méritos a lo largo de la temporada. Marcelo Díaz, el capitán estudianil, tampoco está convencido de sumarse a la gala.

    “Nunca he buscado un premio individual y, la verdad, este año me he sentido pasado a llevar junto con mi equipo. No tengo ganas de ir, no quiero verles la cara a los dirigentes de la ANFP y del Sifup. Defiendo a un club muy grande y no quiero verles la cara y saludar a algunas personas”, disparó el puentealtino, en una auténtica declaración de guerra.

    ¿Por qué Charles Aránguiz disparó contra el Sifup y la ANFP? Las razones del enojo del Príncipe tras el empate de la U

    El origen del enojo del Príncipe hay que buscarlo un par de semanas atrás. En octubre, los azules cayeron ante Universidad Católica en el Claro Arena, en un partido que, profusamente, pidieron reprogramar. La U estaba en medio de la llave de semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús. El duelo ante la UC terminó jugándose al mediodía, otra abierta contradicción a las pretensiones del equipo afincado en La Cisterna. "Yo les dije a Pablo Milad y a Jorge Yunge, que este partido no se debería haber jugado. Creo que a la ANFP le importa un comino realmente la carga de los jugadores y no le gusta que a la U le vaya bien en las copas internacionales”, enfatizó, entonces, Michael Clark, el presidente de Azul Azul.

    “Les pedimos ayuda. Que un equipo esté disputando una llave para pasar a una final de una copa internacional, pasa muy poco. Nos obligan a jugar en este estadio muy bonito, todo lo que quieran, pero en un horario pésimo, con un calor tremendo, una cancha sintética, con lo cargado que están los jugadores. Y ustedes vieron, nos fuimos con tres jugadores muy tocados. Esa es la ayuda de la ANFP”, profundizó el dirigente.

    Charles Aránguiz. Jonnathan Oyarzún/Photosport

    Aránguiz toma nota

    La declaración de Aránguiz va en el mismo sentido. De hecho, el puentealtino profundizó sus dichos. “Podrían tomar decisiones mejores. No solamente él (Milad). Está rodeado por gente que puede dar opinión y a lo mejor él puede escuchar, pero tienen que tomar mejores decisiones. Deportivamente. Después, ya en el resto no me puedo meter, porque no sé cómo funciona el tema ahí, dentro. Dentro de la oficina no sé. Pero deportivamente está claro”, estableció.

    “Ellos son los mandamases y es un poco de sentido nomás. No te pueden meter un partido a las 12 del día cuando todavía no se cumplen ni tres días. Jugar seguido podemos. Tengo la experiencia en Brasil, que es un calendario… ustedes saben, se juega cada cuatro días. Y se juega a las ocho de la noche. Yo jugué un clásico con Gremio. Explota la ciudad y jugamos a las seis de la tarde, a las ocho", sostuvo, en la misma línea de sus palabras iniciales y, por cierto, del discurso institucional.

    “El año pasado, cuando llegué, fueron pocos meses los que pude ver lo que pasaba acá en el fútbol chileno, el poco apoyo que les dan a los equipos en general. Este año me tocó estar compitiendo a nivel internacional. Muchos viajes, mucho de todo y no sentí que hubieran apoyado al equipo chileno. Y yo estoy en un equipo muy grande, que hace un esfuerzo muy grande. Entonces, no sentí el apoyo de la dirigencia, no sentí el apoyo del Sifup. Entonces, no tengo muchas ganas de ir a esa linda gala a la que me están invitando y verles las caras a personas que, de verdad, pudieron hacer más cosas en el transcurso del año. No estoy como para darles la mano y fingir una risa falsa como si nada pasó. Me faltaron no sé si el respeto, pero me sentí pasado a llevar con este gran club”, estimó.

    Una oportunidad

    La entidad gremial tiene un acuerdo relativo a la programación con la ANFP, aunque empieza a regir el 15 de noviembre. La disposición busca cuidar a los futbolistas de los efectos de la temperatura y la radiación y permite programar duelos antes de las 18 horas solo en las localidades costeras, siempre se trate de canchas de pasto natural.

    En el Sifup, de hecho, las palabras de Aránguiz pueden resultar un aliado para una pretensión histórica del organismo: formar parte de la mesa de programación de los encuentros.

    La dureza de las declaraciones del puentealtino llamaron de inmediato la atención en el sindicato de futbolista, que no perdió el tiempo y partió este miércoles al CDA para visitar al mediocampista y así poder conocer directamente sus descargos.

    Después de este encuentro, el flamante presidente de la entidad, Luis Marín, abordó la molestia de su afiliado, la que principalmente tiene que ver con la programación de los partidos de Universidad de Chile esta temporada, especialmente cuando estuvo disputando instancias decisivas en la Copa Sudamericana.

    “Conversé con él en la mañana, obviamente hay una molestia de Charles, pero él no tenía la información de que el Sifup hace tres años fue excluido de la mesa de programación de los partidos. Desde que nos excluyeron, empezaron a suceder problemas y desorganizaciones”, explicó el timonel en conversación con radio ADN.

    En ese contexto, el exarquero solidarizó con el referente azul y abogó por una pronta salida al conflicto. “Entendemos la molestia de Charles y la compartimos, porque ha sido una queja pública nuestra. Esperemos que se solucione de aquí a futuro”, puntualizó.

    En ese contexto, también se refirió a la repercusión que tuvieron las declaraciones de Aránguiz. “Que saque la voz un jugador tan importante como Charles, reflejando esta molestia, obviamente que tiene un acento distinto, pero esta problemática viene de hace muchísimo tiempo y nosotros lo hemos criticado públicamente”, cerró.

