    El premio que le falta a Lionel Messi: los detalles del la lucha por el título de Rey de América

    Este miércoles se entregará el premio al mejor futbolista de América, galardón que todos los años otorga el diario El País de Uruguay. En Chile, Elías Figueroa, Marcelo Salas y Matías Fernández han logrado el primer puesto.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    El premio que le falta a Lionel Messi: los detalles del la lucha por el título de Rey de América. . Por @intermiami

    Lionel Messi tiene la opción de sumar en 2025 el reconocimiento continental que no aparece aún en su palmarés individual: el premio Rey de América, que entrega cada año el diario El País de Uruguay. El galardón distingue al mejor futbolista sudamericano que actúa en clubes del continente.

    El argentino encabeza el grupo de candidatos junto a Adrián Martínez y Giorgian de Arrascaeta. El ganador se dará a conocer el 31 de diciembre y el proceso de elección se extendió hasta el día 29 del duodécimo mes. Se sabrá el ganador del trofeo principal, además de los premios a entrenadores y otros reconocimientos.

    Messi cumple con los dos requisitos centrales del premio: ser sudamericano y jugar en un club del continente. Eso desde su llegada al Inter Miami en 2023, lo que abrió la puerta a su inclusión en el listado anual del periódico uruguayo. En la edición anterior finalizó quinto y ahora vuelve a aparecer entre los nombres mejor aspectados.

    En la competencia de este año, Martínez llega tras obtener la Recopa Sudamericana con Racing, además de haber disputado las semifinales de la Copa Libertadores y una final local. De Arrascaeta, en tanto, suma la Copa Libertadores y el Brasileirao con Flamengo, donde comparte plantel con Erick Pulgar.

    La llegada de Messi a la MLS le da la chance de competir por el premio al mejor jugador de América. . Por @mls

    Los detalles del premio

    El Rey de América se entrega de forma desde 1986 bajo la organización de El País. Antes existía una versión del mismo premio bajo el nombre de Futbolista Sudamericano del Año, a cargo del diario El Mundo de Venezuela, vigente entre 1971 y 1985.

    El formato actual contempla la participación de alrededor de doscientos periodistas de distintos países. Los resultados se publican dentro de los Premios “América le responde a El País”. En paralelo, se distingue al mejor entrenador y se conforman equipos ideales del continente en función de la misma votación.

    Carlos Tévez (2003, 2004, en Boca Juniors, y 2005, en Corinthians) es el máximo ganador desde 1986, con tres consagraciones. Con la misma cantidad aparecen Elías Figueroa (1974, 1975 y 1976, en Internacional) y Zico (1977, 1981 y 1982, en Flamengo), considerando todo el registro desde 1971.

    Entre los chilenos, Matías Fernández se impuso en 2006, tras un año inolvidable en Colo Colo, y Marcelo Salas en 1997, cuando militaba en River Plate. Otros registros nacionales son los segundos lugares de Humberto Suazo (2009, en Monterrey) y Eduardo Vargas (2011, en Universidad de Chile). Don Elías también registra un tercer puesto (1977, en Palestino), lugar al que también llegó Patricio Toledo (1991, en la UC).

    La definición de 2025 se da, además, en un contexto en que los clubes de Brasil y Argentina concentran gran parte de los candidatos habituales debido a su presencia sostenida en las fases finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Eso se refleja en los últimos ganadores, como Luiz Henrique, Germán Cano, Pedro Guilherme y Julián Álvarez.

    En la categoría de mejor DT aparecen como principales contendores Filipe Luís, Gustavo Alfaro y Gustavo Costas.

    Para Messi, en tanto, el premio representa una distinción distinta a las obtenidas en Europa y a los títulos logrados con la selección argentina. No compite con el Balón de Oro ni con los premios The Best, sino que pertenece a un circuito regional. La definición de fin de año establecerá si suma o no el trofeo que aún no tiene registrado en su carrera.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalMejor de AméricaRey de AméricaLionel MessiElías FigueroaMarcelo SalasMatías Fernández

