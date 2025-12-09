“El tumor sigue creciendo”: el preocupante diagnóstico que retiró a Caruso Lombardi del fútbol

Ricardo Caruso Lombardi es uno de los personajes más controvertidos del fútbol argentino. El DT, conocido por salvar a numerosos equipos del descenso, pasa por un delicado momento de salud, que lo obligó a retirarse del fútbol.

“Yo creo que mi carrera de director técnico la tenía que haber cerrado de otra manera. La desventaja que tuve, la enfermedad del tumor en la cabeza, me condicionó mucho. Es como que fue un quiebre en mi vida", comenzó señalando en una entrevista con el diario argentino Clarín.

“A los 60 años me enteré de casualidad del problema, porque fui a hacerme un estudio sin haber tenido ningún síntoma. Me encontraron un meningioma, que es un tumor pegado en la vena. Se me instaló detrás de los ojos y me nubla la vista”, agregó.

Si bien este tumor benigno le fue extirpado, no lo fue en su totalidad. “Seguramente me van a tener que poner alguna válvula, porque el médico trató de esquivar pero me parece que no va a poder. Y además el tumor sigue creciendo. No me lo pudieron sacar de raíz por estar pegado a la vena y no la pueden tocar. Pero si sigue creciendo más, me van a tener que operar otra vez de la cabeza. Me hizo un clic en la vida también”, confesó.

Al momento de la cirugía, pensó en el final de sus días. “Cuando me fui a operar estaba todo cagado. Me despedí de mis hijos más grandes, tengo tres varones, porque no sabía si iba a salir bien o mal. Sí, el miedo lo tengo constantemente. Es muy lindo vivir. Bueno, si Dios me dio la vida, hasta donde dure, que dure. Pero yo trato de durar y de la mejor manera”.

Los recuerdos del DT

En ese sentido, reconoce que nunca pensó que estaría en una situación así. “No pensé eso, porque siempre estuve bien. Salvo cuando me agarró la primera vez el coronavirus y tuve neumonía bilateral. Sí, sí, estuve jodido con eso, internado. Me asusté bastante. ¿Viste cuando se morían todos? Mis familiares iban como astronautas a verme. Todos disfrazados. Ya pensaba que estaba para el otro lado. Por suerte zafé. Pero no soy un tipo de estar tirado. A mí me gusta todo. Siempre estoy dispuesto", contó.

En cuanto a sus temores, Caruso fue claro: “Si no tuve miedo con todos los equipos que salvé del descenso, ¿le voy a tener miedo a la muerte? Sabés lo que es que te vengan a besar la mano y la cabeza? San Caruso, San Expedito, San Pelota, me decían. Todos desesperados. Todo el día la gente me besaba en la calle para que yo los salvara del descenso. De once posibles descensos, me salvé en diez”.