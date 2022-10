Elecciones ANFP: las hojas de ruta de los tres aspirantes al sillón de Quilín

Este 8 de noviembre, la ANFP conocerá a su nuevo presidente. Tres candidatos con sus respectivas listas: el actual timonel Pablo Milad (58), Fernando Aguad (62) y Lorenzo Antillo (41). Uno de ellos se sentará en el sillón de Quilín y, de paso, recibirá una dieta de US$ 20 mil al mes de parte de la Conmebol por encabezar la Federación de Fútbol. Milad suma US$ 15 mil más por la vicepresidencia de la entidad que rige al fútbol sudamericano. Los aspirantes cuentan cuál es su diagnóstico y sus planes para mejorar la actividad.

Milad apunta a la reelección

Pablo Milad se ilusiona con continuar en el cargo, porque afirma que con su directorio han realizado un trabajo serio, profesional y dedicado. “Asumimos un fútbol paralizado y muy golpeado económicamente tras estallido social y pandemia. Trabajamos duro y rápido para retornar cuanto antes y cumpliendo los protocolos que la autoridad sanitaria nos exigía, y creo que con el esfuerzo de todos pudimos sacar adelante un campeonato muy bueno en cuanto a números de contagio”.

El actual timonel se muestra optimista sobre el futuro de la actividad y destaca que durante su gestión por primera vez se instauraron los naming rights para todos los torneos.

El ex intendente del Maule destaca los pilares de su proyecto, donde hay varios ejes, como la gobernanza de la institución, la liga, el área de desarrollo orientado al fútbol formativo y selecciones.

“En la liga crearemos el área de operaciones que se encargue directamente de encabezar los cambios que nos exija el trabajo en conjunto que queremos llevar adelante con la autoridad en temas de seguridad, donde ya contamos con una propuesta que ya fue presentada a la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados y que tuvo una muy buena recepción”, explica.

Pablo Milad, el actual presidente de la ANFP. (Foto: Agenciauno).

Mientras que en el área de desarrollo la idea es potenciar el “Gen Chile”, que es el Plan Nacional de Fútbol Formativo. “Aumentaremos los torneos y ya estamos trabajando en un proyecto de remodelación de la zona de camarines y gimnasio, como así también la construcción de un mini estadio en Quilín que esté a completa disposición del fútbol chilenos en la series menores y clubes nacionales”, detalla.

Finalmente, en cuanto a las selecciones, ratifica el respaldo al actual entrenador y le pone como objetivo clasificar al Mundial de 2026. “Nuestro apoyo es irrestricto al trabajo de Eduardo Berizzo, porque conocemos su labor y equipo de trabajo y estamos convencidos que nos llevará en un proceso exitoso. En cuanto a las series menores seguiremos potenciando las giras, ya que durante el 2022 tuvimos un récord de giras y participaciones en el extranjero en todas nuestras series...”.

Por ahora, Milad evita pronunciarse sobre un cambio de formato a torneo corto y señala que hay comisiones trabajando en eso y que aún no se presenta la propuesta al directorio. Asimismo, descarta que haya prometido aumentar los cupo de extranjero. “Soy tajante, no hemos hecho promesas ni ofertazos a cambio de votos”.

Otro tema candente es la separación de la Federación de la ANFP y el actual timonel afirma que se ha ido avanzando con ayuda de la FIFA y se están estudiando otras experiencias, pero con mesura. “La misma FIFA nos ha recomendado que debemos llevar un proceso ordenado, transparente y secuencial, toda vez que estamos resolviendo el futuro del fútbol chileno”, indica.

En cuanto a la irrupción de los representantes, el dirigente se remite a decir que “la comisión de estatutos ya presentó una propuesta que se hace cargo de este tema, actualmente dichas modificaciones se están evaluando en la comisión jurídica”.

Mientras que en el caso de la violencia en los estadios, el curicano cuenta que ya realizaron mesas de trabajo con los actores e instituciones más relevantes y cuentan con una propuesta. “Tenemos ya propuestas concretas que se están analizando en un informe jurídico constitucional con el derecho de admisión, donde se endurecen las penas y serán llevadas al Consejo de Presidentes”. Entre ellas, un registro nacional de hinchas y capacitación de guardias y tecnología para reconocimiento facial.

Con relación a la cantidad de votos que tiene, Milad está tranquilo. “Creemos humildemente contar con el apoyo necesario para trabajar por los próximos cuatro años, y esperamos que sea un período donde consigamos muchos éxitos para la industria. Sin pandemia, sin juicios históricos heredados y con el tiempo suficiente para los cambios que requieren la actividad”, concluye.

La irrupción de Aguad

Fernando Aguad se demoró 24 horas en convencer a sus compañeros de lista, entre ellos Arturo Salah, para volver al fútbol e intentar salir del momento actual en que está la actividad. “Es gente con experiencia en el fútbol y son exitosos en sus actividades particulares. Son personas con gran capacidad de gestión. Por ejemplo, podemos parar recursos adicionales a los que disponemos hoy... Creemos que podemos revertir el mal momento”, dice el extimonel de Palestino.

Sobre las motivaciones para meterse en el fútbol, Aguad recurre a la épica. “Cuando hay una causa que es justa, que a uno lo convence profundamente, provoca un relato; y un relato provoca pasiones y las pasiones provocan fuerza. Así de sencillo. Yo convencí a este grupo de dirigentes solo por el relato y la fuerza que me dio el tratar de hacer algo por el fútbol”, confiesa.

Las bases de su proyecto son seguridad, gobierno corporativo, desarrollo de la competencia y el rol social. “Y hay una última parte que son las contingencias, que es lo que más nos urge”, revela.

Dentro de esas urgencias, las necesidades son establecer puentes, contactos y trabajar con las autoridades: “El fútbol tiene que desarrollarse en forma normal, no podemos seguir como han sido los últimos acontecimientos: en estadios que no se prestan, Colo Colo no puede recibir la copa en Coquimbo...”.

Fernando Aguad, candidato a la presidencia de la ANFP (Foto: Andrés Pérez)

Precisamente, frente al fenómeno de la violencia en los estadios, Aguad afirma que se debe conversar con las autoridades. “A priori, la solución no es entrar con carabineros a la galería. Lo digo honradamente. Hay que hacer un trabajo muy bien pensado y orientado al hincha. Hay que concientizarlo que es una actividad que hay que cuidarla. ¿Cómo se hace? No hay que encasillar ni demonizar a nadie en esta actividad. Somos el único país del mundo donde no tenemos estadios con 50 mil personas”, sostiene.

En cuanto a la separación de la ANFP y la Federación, el candidato prefiere ser prudente. “Ese es el mundo ideal. Decirlo es fácil, pero estamos viendo las implicancias administrativas, deportivas y financieras. Una vez visto eso y con la ayuda del Consejo y expertos independientes, se verá cómo podemos hacerlo. Esto no se hace en dos meses, sino que tiene que ser una cosa gradual y bien pensada que resuelva los conflictos de intereses que puedan tener ambas instituciones”, adelanta.

También son un problema actual los conflictos legales que enfrenta la ANFP. Sin embargo, Aguad es optimista. “Lo de TNT se puede zanjar de manera relativamente sencilla y justa”, sostiene.

Acerca de los temas deportivos, prefiero no aventurarse en hablar sobre la conveniencia de un torneo corto o largo o sobre los extranjeros. Mientras que sobre la continuidad de Cagigao, establece que prefiere esperar: “Sería muy irresponsable decir algo ahora. Nosotros vamos a evaluarlo entiendo el ámbito de sus responsabilidades”.

“En el caso de Eduardo Berizzo, la determinación está tomada. Cuenta con el apoyo de esta lista. Somos amigos de apoyar los procesos y no cortarlos. No queremos caer en la dinámica de cambiar el técnico y quitarle el piso. Todos tenemos una muy buena opinión de Eduardo Berizzo”.

Sobre la opinión de sus contrincantes, Aguad dice: “En lo personal, ninguna. Milad anunció un estadio en Quilín para cuando nos prohíban los partidos. Eso es como decir ‘me rindo, estoy entregado a que el fútbol no va a volver a la normalidad y voy a tener un reducto escondidito para jugar los partidos que no dejen’. Segundo, las finanzas en la ANFP están deficitarias. Cómo vamos a desviar recursos para un estadio para escondernos. No tiene ninguna lógica. Y por otro lado sale Lorenzo Antillo diciendo que su gobierno va a ser innovador y trasparente, pero eso es un desde. Es como decir va a llegar un ser humano a la ANFP. Esas dos posturas son fatales”.

Mientras que frente a la irrupción de los representantes, está tranquilo. “Es un fenómeno que se está dando en Chile y que afortunadamente lo está tomando FIFA, y en diciembre saca una disposición al respecto, donde se tendrá que transparentar y poner una serie de restricciones, y nosotros vamos a tener que cumplirlas”, reflexiona.

Finalmente confía en los apoyos que ha conseguido. El más reciente, el de Colo Colo. “Me atrevo a decir que estamos en segunda vuelta”, lanza. Y advierte que no negociará. “Negociar, nunca. El que se sube al proyecto, lo hace por convencimiento y por un bien mayor, que es el fútbol”.

Antillo quiere revancha

Lorenzo Antillo se presenta por segunda vez a una elección de la ANFP, tras la de 2020. “Necesitamos potenciar nuestro producto, recuperar el fútbol básicamente. Esas son las cosas que me fueron convenciendo y que me motivaron a ir a esta competencia”, sostiene. Y destaca la presencia de Cecilia Pérez en su lista como un hito de género, ya que es la primera mujer en una lista. “Es algo que me llena de orgullo”, cuenta.

En cuanto a los pilares del proyecto, el expresidente de Audax Italiano dice que lo primero es reestablecer el gobierno corporativo de la ANFP. “El fútbol se merece gente profesional y de primer nivel. Tenemos el tema de la seguridad, debemos trabajar en esto porque esto es fundamental. Ahí nosotros tenemos un peso específico diferenciador respecto de las otras listas. Tenemos gente como Cecilia Pérez, Iván Cisternas, que han sido gobernadores, intendentes, ministros, en el caso de Cecilia, y han tenido mucha relación con todo lo que se necesita para tener una agenda de seguridad concreta como la que tenemos en nuestro plan de gobierno”, describe.

Precisamente, sobre seguridad, Antillo propone capacitar a los guardias, invertir en controles de acceso, identificación y crear mesas permanentes con los clubes y el gobierno. “Para que esto sea posible se deben modificar los estatutos y el reglamento de la ANFP y ahí necesitamos el compromiso irrestricto de los clubes y es lo que vamos a pedir desde el día uno. También es muy importante que podamos crear en la ANFP la Gerencia de Seguridad y Operaciones, que hoy no existe. No hay una gerencia especializada en esto y eso es parte del problema”, lamenta.

Lorenzo Antillo, expresidente de Audax Italiano, quiere ser el nuevo presidente de la ANFP.

Propone una comisión especializada que verá el diseño de los torneos, donde también primen criterios comerciales.

Al igual que sus contendores, plantea que los cupos de extranjeros los debe discutir el Consejo de Presidentes, y también es partidario de la continuidad Berizzo. “Desde mi punto de vista, Berizzo debiese seguir y el directorio tener la certeza del plan y los objetivos que se deben cumplir. El objetivo nunca será otro que clasificar a otro Mundial”, afirma.

Eso si, a diferencia de Milad y Aguad, cree que la separación de la ANFP y de la Federación tiene que ser pronta. “Ese es otro pilar donde nos queremos basar y es una de las primeras cosas en las que nos vamos a enfocar. La federación tiene que separarse sí o sí de la ANFP y para eso lo primero es generar dos directorios distintos e independientes entre sí. Y que ellos vayan implementado esta agenda que tenemos desde abajo en conjunto para que en el menor plazo posible poder concretar esta separación”, adelanta.

Dice que no es el candidato de los representantes. “Hoy no pertenezco a ninguna administración”, se defiende, y desmiente haberse quedado con el porcentaje del pase de Joaquín Montecinos. “No tenemos participación alguna en eso, porque va contra la ley y no es correcto”, responde.

En tanto, revela cómo controlará a los agentes: “Hay que transparentar esas situaciones. Hay que trabajar con la comisión del mercado financiero en la fiscalización de los clubes, la FIFA sacará un nuevo reglamento con directrices para delimitar y ordenar la participación de los representantes”.

Finalmente, cree que el triunfo está cerca. “Me atrevería a decir que de las tres listas somos los que más votos tenemos, los que más cerca estamos de los 25 votos que se necesitan para ganar”, proclama.