“Actualización del dato…”: la nueva burla de Argentina contra la Roja por los últimos fracasos en las Eliminatorias

Este martes la Selección Chilena enfrenta su último partido del proceso de las Eliminatorias para el Mundial de 2026. La campaña de la Roja ha estado lejos de ser la que se esperaba al inicio de la competencia.

A falta de que se juegue un partido, el objetivo del Equipo de Todos está puesto en no acabar en el último puesto de la tabla. Para conseguirlo, Chile debe superar al Uruguay de Marcelo Bielsa y esperar una caída de Perú contra Paraguay.

Hasta ahora la selección acumula 10 puntos después de 17 partidos disputados, gracias a dos victorias, cuatro empates y 11 derrotas.

De estos números se valió el diario Olé para continuar con las burlas hacia la Roja. A través de X, diario Olé volvió a comparar el rendimiento del cuadro nacional con el de San Marino desde 2024.

“Actualización del dato: Partidos oficiales de San Marino desde 2024: 2V, 1E y 6D. Partidos oficiales de Chile desde 2024: 1V, 4E y 9D”, publicaron.

✅ ACTUALIZACIÓN DEL DATO:



🇸🇲 Partidos oficiales de San Marino desde 2024: 2V, 1E y 6D



🇨🇱 Partidos oficiales de Chile desde 2024: 1V, 4E y 9D pic.twitter.com/TmUfuvhhjZ — Diario Olé (@DiarioOle) September 9, 2025

El repechaje en disputa

El jueves pasado quedaron definidos los seis equipos que lograron un pasaje directo para el Mundial que se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México. Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay aseguraron su cupo en la competencia.

Claro que la pelea por disputar el repechaje sigue vigente, siendo Venezuela y Bolivia los candidatos.

La Vinotinto llega al último duelo tras caer por 3-0 contra Argentina. “Tenemos que ganar para lograr el repechaje. Llegamos enteros a Venezuela y solo depende de nosotros. Estamos arriba, creemos que vamos a conseguir el objetivo”, aseguró el técnico Fernando Batista.

“La ventaja es que, con nuestra gente, queremos darle una alegría al pueblo venezolano. Tenemos una posibilidad hermosa de poder llegar”, agregó.

Por su parte, Bolivia también viene de perder por 3-0. Lo hizo contra Colombia y ahora intentará derribar a Brasil en El Alto.

“Ancelotti querrá mantener el invicto, son técnicos que entran a romper récords y se van a jugar todo y nosotros trataremos de recuperar lo mayor posible, eso debemos hacer. Vamos hacer un gran partido contra Brasil, sabemos de las dificultades, pero todos estos jóvenes sueñan con un Mundial, un repechaje mínimamente”, aseguró el DT altiplánico Óscar Villegas.

Bolivia tiene que ganar a todo evento a la Canarinha para asegurar su presencia a la repesca que se disputará en tierras mexicanas (Monterrey y Guadalajara), entre el 23 y el 31 de marzo del próximo año. Respecto de los resultados históricos, la Verde suma 3 victorias como local en ocho partidos ante la Verdeamarelha, con dos empates y tres derrotas. Sin embargo, hace 16 años que los altiplánicos no ganan.

En caso de igualdad de puntos entre ambas selecciones, el primer criterio de desempate es la diferencia de goles, ítem en que el que el equipo caribeño tiene una amplia ventaja de 12 goles: -7 de Venezuela contra -19 de su rival. Es decir, si los altiplánicos empatan con Brasil y la Vinotinto pierde ante los cafetaleros, la escuadra del Bocha Batista conseguirá su derecho a jugar el repechaje.