SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

“Actualización del dato…”: la nueva burla de Argentina contra la Roja por los últimos fracasos en las Eliminatorias

El diario Olé publicó una nueva estadística comparando el desempeño de la selección chilena y de la de San Marino desde 2024.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
En Argentina siguen las burlas hacia Chile. Andrés Piña/Photosport

Este martes la Selección Chilena enfrenta su último partido del proceso de las Eliminatorias para el Mundial de 2026. La campaña de la Roja ha estado lejos de ser la que se esperaba al inicio de la competencia.

A falta de que se juegue un partido, el objetivo del Equipo de Todos está puesto en no acabar en el último puesto de la tabla. Para conseguirlo, Chile debe superar al Uruguay de Marcelo Bielsa y esperar una caída de Perú contra Paraguay.

Hasta ahora la selección acumula 10 puntos después de 17 partidos disputados, gracias a dos victorias, cuatro empates y 11 derrotas.

De estos números se valió el diario Olé para continuar con las burlas hacia la Roja. A través de X, diario Olé volvió a comparar el rendimiento del cuadro nacional con el de San Marino desde 2024.

Actualización del dato: Partidos oficiales de San Marino desde 2024: 2V, 1E y 6D. Partidos oficiales de Chile desde 2024: 1V, 4E y 9D”, publicaron.

El repechaje en disputa

El jueves pasado quedaron definidos los seis equipos que lograron un pasaje directo para el Mundial que se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México. Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay aseguraron su cupo en la competencia.

Claro que la pelea por disputar el repechaje sigue vigente, siendo Venezuela y Bolivia los candidatos.

La Vinotinto llega al último duelo tras caer por 3-0 contra Argentina. “Tenemos que ganar para lograr el repechaje. Llegamos enteros a Venezuela y solo depende de nosotros. Estamos arriba, creemos que vamos a conseguir el objetivo”, aseguró el técnico Fernando Batista.

“La ventaja es que, con nuestra gente, queremos darle una alegría al pueblo venezolano. Tenemos una posibilidad hermosa de poder llegar”, agregó.

Por su parte, Bolivia también viene de perder por 3-0. Lo hizo contra Colombia y ahora intentará derribar a Brasil en El Alto.

“Ancelotti querrá mantener el invicto, son técnicos que entran a romper récords y se van a jugar todo y nosotros trataremos de recuperar lo mayor posible, eso debemos hacer. Vamos hacer un gran partido contra Brasil, sabemos de las dificultades, pero todos estos jóvenes sueñan con un Mundial, un repechaje mínimamente”, aseguró el DT altiplánico Óscar Villegas.

Bolivia tiene que ganar a todo evento a la Canarinha para asegurar su presencia a la repesca que se disputará en tierras mexicanas (Monterrey y Guadalajara), entre el 23 y el 31 de marzo del próximo año. Respecto de los resultados históricos, la Verde suma 3 victorias como local en ocho partidos ante la Verdeamarelha, con dos empates y tres derrotas. Sin embargo, hace 16 años que los altiplánicos no ganan.

En caso de igualdad de puntos entre ambas selecciones, el primer criterio de desempate es la diferencia de goles, ítem en que el que el equipo caribeño tiene una amplia ventaja de 12 goles: -7 de Venezuela contra -19 de su rival. Es decir, si los altiplánicos empatan con Brasil y la Vinotinto pierde ante los cafetaleros, la escuadra del Bocha Batista conseguirá su derecho a jugar el repechaje.

Lee también:

Más sobre:FútbolEliminatoriasArgentinaChileLa Roja

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Harold Mayne-Nicholls reprocha idea de Parisi de instalar minas en la frontera: “Una falta de conciencia humana terrible”

Sigue en vivo el evento de Apple: nuevo iPhone 17, iOS 26 y más anuncios

“Se van a terminar arrepintiendo”: la advertencia de Kast por eventual recorte presupuestario en seguridad

Gobierno concreta concesión por 25 años de sitio de memoria de calle Irán 3037

Voto obligatorio con multa: Lobos no logra sofocar rebelión de diputados oficialistas a pesar de llamado de Boric

Vincenzo Mongillo, profesor italiano de derecho penal: “La relación entre política y justicia es siempre delicada”

Lo más leído

1.
Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

2.
Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

3.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

4.
Gobierno lamenta renuncia de Francisco Vidal a TVN y refuta críticas de Kast sobre falta de pluralismo: “Su principal asesor es panelista en el canal”

Gobierno lamenta renuncia de Francisco Vidal a TVN y refuta críticas de Kast sobre falta de pluralismo: “Su principal asesor es panelista en el canal”

5.
Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Hasta 26 °C: este será el día de “calor de verano” en Santiago, según el tiempo

Hasta 26 °C: este será el día de “calor de verano” en Santiago, según el tiempo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Servicios

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias

Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias

A qué hora ver el partido de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias

A qué hora ver el partido de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias

Harold Mayne-Nicholls reprocha idea de Parisi de instalar minas en la frontera: “Una falta de conciencia humana terrible”
Chile

Harold Mayne-Nicholls reprocha idea de Parisi de instalar minas en la frontera: “Una falta de conciencia humana terrible”

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

“Se van a terminar arrepintiendo”: la advertencia de Kast por eventual recorte presupuestario en seguridad

Acciones de SQM y otros gigantes de litio caen tras reportes sobre reactivación de mina en China
Negocios

Acciones de SQM y otros gigantes de litio caen tras reportes sobre reactivación de mina en China

Anglo y Teck esperan tener la aprobación de los accionistas y de Canadá para la fusión, pero no se aventuran con China

El peso que tendrá Chile en el negocio de cobre del nuevo gigante de la minería mundial Anglo Teck

Sigue en vivo el evento de Apple: nuevo iPhone 17, iOS 26 y más anuncios
Tendencias

Sigue en vivo el evento de Apple: nuevo iPhone 17, iOS 26 y más anuncios

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

“Estamos profundamente dolidos”: cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Un deseo inconcluso con varios portazos de por medio: las veces en que la Roja buscó el regreso de Marcelo Bielsa
El Deportivo

Un deseo inconcluso con varios portazos de por medio: las veces en que la Roja buscó el regreso de Marcelo Bielsa

La dura acusación contra Marcelo Salas por insultar a árbitro en el duelo Temuco y Copiapó

Histórico uruguayo examina a la Roja: “Hay buen material, pero a los mayores les cuesta darse cuenta que ya no están más”

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Alejandro “Mono” González, Premio Nacional de Arte: “Es el reconocimiento a tanto tiempo de darle duro y ser porfiado”
Cultura y entretención

Alejandro “Mono” González, Premio Nacional de Arte: “Es el reconocimiento a tanto tiempo de darle duro y ser porfiado”

David Garrett: el regreso del virtuoso del violín al Teatro Municipal de Santiago

“Se vienen cosas pronto”, el homenaje de Vicente Cifuentes a la música chilena

Vincenzo Mongillo, profesor italiano de derecho penal: “La relación entre política y justicia es siempre delicada”
Mundo

Vincenzo Mongillo, profesor italiano de derecho penal: “La relación entre política y justicia es siempre delicada”

Israel ataca a altos dirigentes de Hamás en la capital de Qatar

Los influencers de Sinaloa también caen en la guerra entre narcos

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad
Paula

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer