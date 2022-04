En Brasil aseguran que Arturo Vidal está en busca de casa en Río para unirse al Flamengo

Los constantes coqueteos que ha tenido Arturo Vidal con el Flamengo sumado a la poca continuidad que ha tenido en el Inter al mando de Simone Inzaghi tiene cada vez más cerca el regreso del Rey a América. Y más específico a Rio de Janeiro para sumarse a la escuadra rojinegra.

Así lo ha asegurado la periodista Isabelle Costa de S1 Live. La profesional aseguró que el volante podría reencontrarse con Mauricio Isla en el Mengao durante el mes de julio y que ha comenzado a contactar a empresarios inmobiliarios para encontrar lo más pronto posible una casa en el caso de que se concrete el traspaso.

“Vidal ha contactado empresarios ligados al ramo inmobiliario, que atienden jugadores que actúan fuera de Brasil. La idea es resolver esa logística rápidamente y que esos agentes puedan buscar opciones para Vidal para mediados de julio”, compartió Costa a través de su cuenta de Twitter.

Más adelante publicó otro mensaje en el que señala que el propio Vidal dejó señales de este interés. “¿Y mira a quién le gustó la información que publicamos anteriormente sobre Arturo Vidal buscando casa en Río de Janeiro para mediados de julio? ¡El mismísimo chileno! La página oficial de Flavela reposteó nuestra información y Vidal dejó un like. ¿vendrá?”, escribió, acompañando el mensaje con un video.

Un interés que incluso le costó una multa

Hace algunos días el propio Arturo Vidal declaró que su intención próxima era llegar a defender los colores de Flamengo, tal como sostuvo en una entrevista con TNT Sports y que le terminó costando una multa.

En el diálogo que sostuvieron con el canal nacional el Rey aseguró que “me gusta mucho, les tengo mucho cariño. La camiseta que tengo me la regaló el presidente. Eso me llenó el corazón. Tengo el sueño de jugar allá, no lo puedo negar. Cuando se dé, iré para allá. Ojalá sea pronto, si el entrenador o los dirigentes me quieren, habrá un acercamiento y yo haré todo lo posible para llegar”.

Además, Vidal se abrió a dar por finalizado su paso por el Viejo Continente. “El capítulo de Europa se puede cerrar. No sé si es el momento, pero si se da, mi objetivo es muy claro: ganar todo con Flamengo, pelear la Libertadores, que es un sueño porque es como la Champions en Europa. Si voy, es para seguir peleando y ser un jugador importante”.