IND suspende a la Federación Atlética de Chile por no presentar a tiempo los estados financieros de 2020

La Federación Atlética de Chile suma un nuevo dolor de cabeza: el Instituto Nacional del Deporte decidió suspenderla por no entregar los balances y estados financieros en los plazos establecidos. Así lo hizo saber mediante una circular, fechada el 13 de abril, en la que detalla todas las demoras que presenta la entidad presidida por Juan Luis Carter.

Todo comenzó con una denuncia del presidente de la Comisión Revisora de Cuentas de la Fedachi, quien señaló que el directorio no le permitió acceder a los balances contables de 2017, 2018, 2019 y 2020. Frente a esto, el IND inició un proceso de supervigilancia contra la federación y solicitó la entrega de dichos documentos. Sin embargo, la respuesta fue fuera de plazo e incompleta, ya que faltaba el ejercicio de 2020.

En ese contexto, la entidad federada pidió plazo para enviar lo pendiente, argumentando una serie de situaciones externas. “Señalan que los motivos en la tardanza de su elaboración se deben a las dificultades administrativas internas que tuvieron durante el transcurso del año 2020, pues al directorio provisorio precedente, designado por la justicia electoral, solo se le había conferido competencias para dirigir el proceso eleccionario, lo que supuso incumplimientos en el pago de las obligaciones de la organización, generando problemas contables que sólo han podido subsanar durante el año 2021″, reza la circular.

De acuerdo al documento, la Fedachi no respetó el plazo nuevamente y el proceso de supervigilancia continuó. “Asimismo, debían indicar si el referido antecedente había sido sometido a la aprobación de los socios; si la respuesta fuere afirmativa, correspondía que hiciera remisión de la copia del acta de la Asamblea General Ordinaria en donde conste; por el contrario, si la respuesta fuere negativa, debían indicar la fecha estimada en que pretendían realizarlo”, agrega.

Al no cumplir con los plazos, el IND volvió a insistir en la entrega de los documentos. Ante ello y nuevamente de forma extemporánea, la Federación entregó documentación incompleta y explicó que no se había podido confeccionar la versión definitiva del balance y estado financiero auditado del ejercicio 2020, ya que en septiembre de 2021 habría asumido la nueva tesorera del directorio, Lidia Espinoza, quien estaría llevando a cabo el proceso de recolección de datos. Por este motivo, remitieron un “pre-balance de 2020″, que es la base del Balance 2020, con la promesa de adjuntarlo a la brevedad, cosa que finalmente no ocurrió. Además, las actas no contenían la información solicitada, por lo que nuevamente se los exhortó a cumplir con dicho trámite.

Asimismo, el Instituto advirtió que la llegada de Espinoza al directorio no había sido informada al Registro Civil ni tampoco al IND, por lo que el registro está desactualizado. “Por lo tanto, en virtud de las facultades consagradas en los artículos 43 y siguientes del Reglamento de Organizaciones Deportivas, aprobado por el Decreto Supremo N° 59, del 2001, del Ministerio Secretaría General de Gobierno y sus modificaciones, y a lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 255, de 2019, del Instituto Nacional de Deportes de Chile, se procederá por este acto a suspender a la Federación Atlética de Chile del Registro Nacional de Organizaciones Deportivas (RNOD), a la espera de que sean remitidos de manera completa los antecedentes y la documentación requerida por este Servicio, a fin de esclarecer los hechos que son objeto del presente procedimiento de Supervigilancia”, concluye el documento firmado por Israel Castro, director subrogante del Instituto Nacional del Deporte.

Los descargos de Carter

Al ser consultado por El Deportivo, Juan Luis Carter, explica lo sucedido y se muestra tranquilo. “Esto es un tema de documentación y no de que se haya perdido plata ni mucho menos”, parte aclarando el timonel..

En ese sentido, detalla las complicaciones que han tenido. “En 2020 estuvimos acéfalos después de la impugnación del Tricel y no es fácil recabar la información, cuando no hubo directorio”, afirma.

Y luego agrega: “Nos reunimos el viernes con la encargada de organizaciones del IND, Valeria Bastías y quedamos muy tranquilos, porque vimos un interés de ellos por ayudarnos a encontrar una solución, y fijamos una nueva reunión en el ministerio para este miércoles, a las 10 de la mañana, para aclarar la situación y ver cómo salimos en conjunto de esto”.