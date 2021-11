En Milán y Sevilla: día de derbis para los bastiones de la Selección

El domingo será un día de clásicos. No solo en Chile (con el de las universidades); también en Europa. Un par de derbis marcarán la atención en las grandes ligas europeas, con previsible presencia chilena en ambos. En Italia, se jugará el Derby della Madonnina entre el Milan y el Inter, en San Siro (16.45 horas de Chile), por la Serie A.

Luego de su importante victoria al Sheriff moldavo, por la Liga de Campeones, con destacadas actuaciones de Alexis Sánchez y Arturo Vidal, el campeón del Calcio se reinserta en la competencia local y nada menos que frente al archirrival. Los nerazzurri están en el tercer lugar de la liga con 24 puntos, a siete unidades de los rossoneri, que son líderes junto al Napoli con 31. Será el primer clásico para Simone Inzaghi, el nuevo entrenador del Inter. El ex DT de la Lazio registra un 68,9% de rendimiento tras 15 partidos dirigidos en el equipo de Alexis y Vidal.

“En los últimos partidos, diría que nos hemos mantenido fieles a nuestros principios, jugando bien al fútbol y creando muchas ocasiones. Además, está claro que hemos mejorado a nivel defensivo trabajando más como colectivo. Siempre hemos sido un equipo compacto y no hemos encajado muchos goles desde el choque contra la Juventus”, dijo Inzaghi en la previa.

Alexis Sánchez, en uno de los derbis de la temporada pasada.

Según informa La Gazzetta dello Sport, los dos seleccionados nacionales irían al banco de suplentes. En el caso de Vidal, titular en la Champions, su lugar sería ocupado por Hakan Calhanoglu. Mientras que la delantera será conformada por Dzeko y Lautaro Martínez.

El Betis, a sacudirse

Otro clásico del domingo será en la liga española. En el estadio Benito Villamarín, el Betis recibirá al Sevilla (17 horas de Chile), justo después de una negra presentación en Alemania, cayendo 4-0 con el Bayer Leverkusen por la Europa League. Después de un inicio de temporada alentador, siendo una de las sensaciones del torneo hispano, un par de malos resultados (se suma la derrota 3-0 con el Atlético de Madrid) frenaron en seco al equipo de Manuel Pellegrini. Ante el archirrival tiene una opción ideal para lavar heridas.

Manuel Pellegrini, en el partido del Betis ante el Leverkusen, por la Europa League. FOTO: Ina Fassbender / AFP

“Sabemos que para los hinchas del Betis es lo más importante (el derbi). No sé si es una deuda pendiente pero todos queremos hacerlo. Pero me sigo inclinando por el logro colectivo. Es muy importante que el estadio esté lleno. Jugamos en casa. Llevo once años en el fútbol español y sé perfectamente lo que significa el partido. Ojalá podamos darle una alegría a nuestra gente”, manifestó el Ingeniero en la rueda de prensa previa.

“No podemos desconocer el potencial del Sevilla. Tiene un presupuesto alto. Pero el año pasado, en los dos partidos que jugamos contra ellos, creo que fue injusto el resultado. Hay que ratificarlo con un resultado ante un equipo potente”, añadió el estratega nacional. Precisamente en conexión con esto, será el tercer clásico andaluz para Pellegrini como técnico de los verdiblancos. Registra un empate (1-1, el 2 de enero de este año) y una derrota (1-0, el 14 de marzo).

En la portería, Claudio Bravo volvería a la titularidad, luego de que el portugués Rui Silva fuese el estelar ante el Leverkusen, el pasado jueves. Luego del derbi, el arquero chileno se unirá a la Selección.