    El Deportivo

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 5

    La quinta jornada del Campeonato Nacional dejó el triunfo de la U en el Superclásico ante Colo Colo y a Deportes Limache como líder en solitario.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 5. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Finalizó la quinta jornada de la Liga de Primera. El excluyente de la jornada fue el triunfo por la mínima de la U sobre Colo Colo en el estadio Monumental. Claro que el líder es Deportes Limache, que le ganó por 3-0 a Huachipato y alcanzó los 11 puntos. De cerca le sigue la UC, que con su victoria ante Ñublense llegó a 10 unidades y se ubica como único escolta.

    Los resultados de la quinta fecha de la Liga de Primera

    • Cobresal 0-1 Deportes La Serena
    • Unión La Calera 3-0 Audax Italiano
    • Coquimbo Unido 0-1 Deportes Concepción
    • Deportes Limache 3-0 Huachipato
    • Palestino 4-2 O’Higgins
    • Universidad de Concepción 0-3 Everton
    • Colo Colo 0-1 Universidad de Chile
    • Ñublense 1-2 Universidad Católica

    Así quedó la tabla de la Liga de Primera

    PosiciónEquipoPartidos jugadosDiferencia de golesPuntos
    1Deportes Limache5611
    2Universidad Católica5410
    3Unión La Calera549
    4Huachipato519
    5Colo Colo519
    6Ñublense518
    7Audax Italiano507
    8Cobresal5-17
    9Universidad de Concepción5-47
    10Universidad de Chile506
    11Coquimbo Unido5-16
    12O’Higgins5-26
    13Palestino5-15
    14Deportes La Serena5-15
    15Deportes Concepción5-34
    16Everton5-43

