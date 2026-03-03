¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 5

Finalizó la quinta jornada de la Liga de Primera. El excluyente de la jornada fue el triunfo por la mínima de la U sobre Colo Colo en el estadio Monumental. Claro que el líder es Deportes Limache, que le ganó por 3-0 a Huachipato y alcanzó los 11 puntos. De cerca le sigue la UC, que con su victoria ante Ñublense llegó a 10 unidades y se ubica como único escolta.

Los resultados de la quinta fecha de la Liga de Primera

Cobresal 0-1 Deportes La Serena

Unión La Calera 3-0 Audax Italiano

Coquimbo Unido 0-1 Deportes Concepción

Deportes Limache 3-0 Huachipato

Palestino 4-2 O’Higgins

Universidad de Concepción 0-3 Everton

Colo Colo 0-1 Universidad de Chile

Ñublense 1-2 Universidad Católica

Así quedó la tabla de la Liga de Primera