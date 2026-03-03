¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 5
La quinta jornada del Campeonato Nacional dejó el triunfo de la U en el Superclásico ante Colo Colo y a Deportes Limache como líder en solitario.
Finalizó la quinta jornada de la Liga de Primera. El excluyente de la jornada fue el triunfo por la mínima de la U sobre Colo Colo en el estadio Monumental. Claro que el líder es Deportes Limache, que le ganó por 3-0 a Huachipato y alcanzó los 11 puntos. De cerca le sigue la UC, que con su victoria ante Ñublense llegó a 10 unidades y se ubica como único escolta.
Los resultados de la quinta fecha de la Liga de Primera
- Cobresal 0-1 Deportes La Serena
- Unión La Calera 3-0 Audax Italiano
- Coquimbo Unido 0-1 Deportes Concepción
- Deportes Limache 3-0 Huachipato
- Palestino 4-2 O’Higgins
- Universidad de Concepción 0-3 Everton
- Colo Colo 0-1 Universidad de Chile
- Ñublense 1-2 Universidad Católica
Así quedó la tabla de la Liga de Primera
|Posición
|Equipo
|Partidos jugados
|Diferencia de goles
|Puntos
|1
|Deportes Limache
|5
|6
|11
|2
|Universidad Católica
|5
|4
|10
|3
|Unión La Calera
|5
|4
|9
|4
|Huachipato
|5
|1
|9
|5
|Colo Colo
|5
|1
|9
|6
|Ñublense
|5
|1
|8
|7
|Audax Italiano
|5
|0
|7
|8
|Cobresal
|5
|-1
|7
|9
|Universidad de Concepción
|5
|-4
|7
|10
|Universidad de Chile
|5
|0
|6
|11
|Coquimbo Unido
|5
|-1
|6
|12
|O’Higgins
|5
|-2
|6
|13
|Palestino
|5
|-1
|5
|14
|Deportes La Serena
|5
|-1
|5
|15
|Deportes Concepción
|5
|-3
|4
|16
|Everton
|5
|-4
|3
