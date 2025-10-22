SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

En su estacionamiento: DT de Coquimbo Unido sufre robo en la antesala de partido clave para el título

Una sujeto ingresó al condominio donde reside el entrenador y sustrajo algunas especies de su auto. También fue afectado el concejal Felipe Carrazana.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
El auto de Esteban González y el del concejal Felipe Carrazana terminaron violentados en el edificio donde viven. Felipe Carrazana

Un desagradable suceso vivió la madrugada del martes el director técnico de Coquimbo Unido, Esteban González. El DT sufrió un robo en su vehículo en el condominio donde reside en el sector de La Herradura en la ciudad puerto.

El hecho se produjo luego de que un sujeto desconocido ingresó a los estacionamientos del conjunto habitacional y rompieran los vidrios traseros de dos vehículos que se encontraban aparcados y que pertenecían al entrenador y al concejal de Coquimbo Felipe Carrazana, respectivamente. En ambos casos los delincuentes sustrajeron especies personales.

Los vecinos del condominio manifestaron su preocupación y solicitaron reforzar las medidas de seguridad al interior del recinto después del incidente que afectó a dos de sus residentes más conocidos.

“Lamentablemente en la madrugada del martes, alrededor de las 6 de la mañana, un delincuente ingresó al condominio rompiendo el parabrisas trasero y robando una mochila con especies personales. No solo fue mi auto, sino tambien el delincuente robó en el auto del técnico de Coquimbo Unido Esteban González, quien es vecino del mismo condominio”, afirmó el concejal de Demócratas.

Esteban González en la victoria de Coquimbo Unido sobre Colo Colo. Foto: Photosport. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

El incidente no pasó a mayores y las denuncias se realizaron, en una semana clave donde Coquimbo puede titularse campeón del fútbol chileno por primera vez en su historia. Para ello, necesita derrotar a O’Higgins y que Universidad Católica y Universidad de Chile empaten.

Reprogramación clave

El partido entre O’Higgins y Coquimbo Unido tiene nueva programación. El duelo se iba a disputar el sábado 25, a las 20 horas, pero la ANFP lo reprogramó para el domingo a las 18.30, una determinación que, en lo deportivo, puede tener una consecuencia concreta: que los piratas abrochen en cancha el primer título de su historia.

Después de una intensa reunión, a la que asistieron la Delegación Presidencial, el club celeste y la ANFP, se determinó, además de ratificar la reprogramación, la autorización del uso del aforo completo del reducto rancagüino. Es decir, 11.100 localidades. Los nortinos no estarán solos en El Teniente. El club anfitrión destinó 1.500 localidades para los hinchas del equipo aurinegro.

La reprogramación del compromiso, sin embargo, descolocó a los dueños de casa. En principio, porque tuvieron que readecuar un plan que se había puesto en conocimiento de las autoridades hace 10 días.

“O’Higgins no estuvo de acuerdo con el cambio. Incluso, quien pide la hora es el club y es lo que dice la ley y tiene toda la razón. Yo le quiero decir a nuestra gente que tuvimos que cambiar la hora porque fuimos conminados en la mesa a que si no lo hacíamos el partido se iba a jugar de todas maneras. Eso significa en otro estadio, en otra ciudad y sin los hinchas nuestros”, declaró el timonel celeste Pablo Hoffmann, molesto por la medida.

Más sobre:FútbolLiga de PrimeraCoquimbo UnidoEsteban GonzálezFelipe CarrazanaLa Herradura

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Matthei respalda AC contra Pardow y le pide a Boric dejar de “intervenir” en las próximas elecciones

“Una situación gravísima”: Defensoría de la Niñez acusa vulneración de derechos tras masiva ausencia de examinadores Simce

Administración Trump anuncia otro ataque a una presunta embarcación que transportaba drogas en el Océano Pacífico

“No hay niños, hay gente”: Ucrania recuerda a menores secuestrados por Rusia con exhibición en Santiago

Mineduc instruye sumario y Agencia de Calidad anuncia las sanciones “más severas” tras ausencia de examinadores Simce

Perivancich y fin del juicio por caso SQM con los ocho acusados absueltos: “Desarrollamos una investigación seria”

Lo más leído

1.
Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

2.
La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

3.
EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

4.
“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

5.
Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

Servicios

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Juventus por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Juventus por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Eintracht Frankfurt vs. Liverpool por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Eintracht Frankfurt vs. Liverpool por la Champions League en TV y streaming

Matthei respalda AC contra Pardow y le pide a Boric dejar de “intervenir” en las próximas elecciones
Chile

Matthei respalda AC contra Pardow y le pide a Boric dejar de “intervenir” en las próximas elecciones

“Una situación gravísima”: Defensoría de la Niñez acusa vulneración de derechos tras masiva ausencia de examinadores Simce

Mineduc instruye sumario y Agencia de Calidad anuncia las sanciones “más severas” tras ausencia de examinadores Simce

Patrimonio de APV en fondos mutuos sigue aumentando y supera los US$5.000 millones
Negocios

Patrimonio de APV en fondos mutuos sigue aumentando y supera los US$5.000 millones

Beyond Meat, la nueva firma que entró a lista de acciones memes y que se disparó en Wall Street

Los asistentes a la Enade le ponen nota a los speakers ¿Quién obtuvo la mejor calificación y quién reprobó?

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años
Tendencias

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años

Cómo son los cascos de realidad extendida Galaxy XR de Samsung: hardware y especificaciones

Por qué el presidente de Perú declaró estado de emergencia en Lima y Callao para combatir la “inseguridad”

En su estacionamiento: DT de Coquimbo Unido sufre robo en la antesala de partido clave para el título
El Deportivo

En su estacionamiento: DT de Coquimbo Unido sufre robo en la antesala de partido clave para el título

El ídolo, el esquema y un viejo conocido: viaje al corazón de Lanús, el rival de la U en la Copa Sudamericana

Cuándo y dónde ver a la U contra Lanús por la Copa Sudamericana

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago
Finde

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

“No hay niños, hay gente”: Ucrania recuerda a menores secuestrados por Rusia con exhibición en Santiago
Cultura y entretención

“No hay niños, hay gente”: Ucrania recuerda a menores secuestrados por Rusia con exhibición en Santiago

Entre las drogas, la ira y la leyenda: las revelaciones del documental sobre Martin Scorsese

Salvatore Adamo: “He visto a Paul McCartney en vivo y tenía una energía fantástica. Es un regalo poder continuar”

Administración Trump anuncia otro ataque a una presunta embarcación que transportaba drogas en el Océano Pacífico
Mundo

Administración Trump anuncia otro ataque a una presunta embarcación que transportaba drogas en el Océano Pacífico

Russell Buchan, abogado británico: “La inteligencia artificial ha sido una gran impulsora de la actividad cibernética maliciosa”

¿Salvador Allende o Giorgio Armani?: La polémica que desató el cambio de nombre de un polideportivo en Italia

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales