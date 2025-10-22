En su estacionamiento: DT de Coquimbo Unido sufre robo en la antesala de partido clave para el título

El auto de Esteban González y el del concejal Felipe Carrazana terminaron violentados en el edificio donde viven.

Un desagradable suceso vivió la madrugada del martes el director técnico de Coquimbo Unido, Esteban González. El DT sufrió un robo en su vehículo en el condominio donde reside en el sector de La Herradura en la ciudad puerto.

El hecho se produjo luego de que un sujeto desconocido ingresó a los estacionamientos del conjunto habitacional y rompieran los vidrios traseros de dos vehículos que se encontraban aparcados y que pertenecían al entrenador y al concejal de Coquimbo Felipe Carrazana, respectivamente. En ambos casos los delincuentes sustrajeron especies personales.

Los vecinos del condominio manifestaron su preocupación y solicitaron reforzar las medidas de seguridad al interior del recinto después del incidente que afectó a dos de sus residentes más conocidos.

“Lamentablemente en la madrugada del martes, alrededor de las 6 de la mañana, un delincuente ingresó al condominio rompiendo el parabrisas trasero y robando una mochila con especies personales. No solo fue mi auto, sino tambien el delincuente robó en el auto del técnico de Coquimbo Unido Esteban González, quien es vecino del mismo condominio”, afirmó el concejal de Demócratas.

Esteban González en la victoria de Coquimbo Unido sobre Colo Colo. Foto: Photosport. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

El incidente no pasó a mayores y las denuncias se realizaron, en una semana clave donde Coquimbo puede titularse campeón del fútbol chileno por primera vez en su historia. Para ello, necesita derrotar a O’Higgins y que Universidad Católica y Universidad de Chile empaten.

Reprogramación clave

El partido entre O’Higgins y Coquimbo Unido tiene nueva programación. El duelo se iba a disputar el sábado 25, a las 20 horas, pero la ANFP lo reprogramó para el domingo a las 18.30, una determinación que, en lo deportivo, puede tener una consecuencia concreta: que los piratas abrochen en cancha el primer título de su historia.

Después de una intensa reunión, a la que asistieron la Delegación Presidencial, el club celeste y la ANFP, se determinó, además de ratificar la reprogramación, la autorización del uso del aforo completo del reducto rancagüino. Es decir, 11.100 localidades. Los nortinos no estarán solos en El Teniente. El club anfitrión destinó 1.500 localidades para los hinchas del equipo aurinegro.

La reprogramación del compromiso, sin embargo, descolocó a los dueños de casa. En principio, porque tuvieron que readecuar un plan que se había puesto en conocimiento de las autoridades hace 10 días.

“O’Higgins no estuvo de acuerdo con el cambio. Incluso, quien pide la hora es el club y es lo que dice la ley y tiene toda la razón. Yo le quiero decir a nuestra gente que tuvimos que cambiar la hora porque fuimos conminados en la mesa a que si no lo hacíamos el partido se iba a jugar de todas maneras. Eso significa en otro estadio, en otra ciudad y sin los hinchas nuestros”, declaró el timonel celeste Pablo Hoffmann, molesto por la medida.