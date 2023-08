En tanda de penales: Boca despacha al Racing de Gabriel Arias y es semifinalista de la Libertadores

Un club argentino tenía segura su presencia en las semifinales de la Copa Libertadores 2023. La duda era saber cuál seguiría en carrera: Racing o Boca Juniors. La ida, jugada la semana pasada, fue un empate a cero en La Bombonera. Por lo tanto, todo se iba a definir en el Cilindro de Avellaneda. En definición a penales, el club xeneize superó a la Academia (4-1), luego de una nueva igualdad sin goles en los 90′, y se instaló entre los cuatro mejores de América.

El golero Gabriel Arias, convocado por Eduardo Berizzo para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas, fue titular en los albicelestes. Tuvo una faena tranquila en el tiempo regular, sin embargo no pudo ser útil en la tanda desde los 12 pasos.

Se dieron vuelta los papeles. En el reducto de La Boca, los de Jorge Almirón fueron superiores y llevaron el ritmo del partido, pero sin conseguir un gol para sacar algo de ventaja. Ahora, fueron los pupilos de Fernando Gago los que tuvieron el mando del encuentro. Con presión alta y verticalidad por afuera, Racing atacó en el primer tiempo a un Boca que no se hallaba. Además, el impactante y efervescente ambiente en Avellaneda le daba otro cariz al partido y un impulso extra al local. Ambiente de final.

Tanto Agustín Ojeda como Juan Fernando Quintero fueron punzantes en ofensiva durante los 45′ iniciales. En los 39′, el colombiano (ex River) tuvo una chance mediante un zurdazo, pero salió elevado. En la vereda contraria, Boca apenas atacaba. No podía. Ni la presencia de Edinson Cavani le daba aire al cuadro azul y oro. La propuesta de tres centrales más dos laterales no era efectiva para la visita.

En el segundo tiempo, el partido no tuvo el mismo ritmo y perdió el atractivo que había generado en la primera parte. En ese sentido, Racing fue más neutralizado por Boca, que pasó a defender con cuatro y a pararse mejor en la cancha. El uruguayo Cavani tuvo una opción clara en los 53′, sin embargo su remate fue contenido por Arias. El cero estaba clavado, hasta que se fueron a los penales para dar con un ganador.

En esa instancia, los xeneizes tenían a un as bajo la manga: Sergio Romero. Chiquito es un arquero ataja-penales y volvió a demostrarlo. Contuvo dos de los tres remates de la Academia: a Piovi y a Sigali (los dos centrales). En el frente, Gabriel Arias no paró ninguno. No es el fuerte del ex Unión La Calera. Boca ganó la serie 4-1, marcando todos sus disparos: Zeballos, Janson, Cavani y Rojo.

De esta manera, hay una semifinal definida. Los bosteros enfrentarán a Palmeiras, que cerraron su llave ante el Pereira de Colombia empatando sin goles en Sao Paulo. La serie estaba casi sentenciada, con el 4-0 de la ida, como visitante. Por el otro lado del cuadro, Internacional de Porto Alegre está listo y aguarda por su rival: Fluminense u Olimpia.