En vivo: Argentina y Colombia se enfrentan por un cupo para la final del Mundial Sub 20
Ambas selecciones sudamericanas se miden en el Estadio Nacional y aquí encontrarás todos los detalles del partido.
Minuto a Minuto
Argentina 0-0 Colombia
Así llegó Argentina al Nacional.
La otra semifinal, entre Marruecos y Francia, se está definiendo a penales.
Hoy llevamos a sus pantallas, el duelo sudamericano entre Argentina y Colombia por el Mundial Sub 20.
Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
