En vivo: la Roja enfrenta al Uruguay de Marcelo Bielsa con la “meta” de no acabar última en Sudamérica
El equipo a cargo de Nicolás Córdova necesita un triunfo ante la celeste del rosarino y una caída de Perú para terminar las Eliminatorias ¡en el noveno puesto! Sigue los detalles.
Minuto a minuto: Chile 0-0 Uruguay
Marcelo Bielsa retorna a Chile
Recordemos que el Loco es el entrenador de la selección uruguaya. Será la primera vez que enfrentará a la Roja en nuestro país, donde dejó gratos recuerdos tras la clasificación del representativo chileno a Sudáfrica 2010.
La consigna de la Roja: no ser los últimos...
El equipo que ahora dirige interinamente Nicolás Córdova se presenta a esta fecha final en el último puesto de las clasificatorias. Lo máximo que puede aspirar es el penúltimo puesto, pero ello dependerá del duelo entre Perú y Paraguay en Lima.
¡Se acaban (por fin) estas nefastas eliminatorias!
Buenas tardes. Bienvenidos a la cobertura del partido entre Chile y Uruguay, que pone fin a las clasificatorias rumbo al Mundial de 2026. Ciertamente, con el equipo nacional ya eliminado.
Lo Último
Lo más leído
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.