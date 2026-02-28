En vivo: Deportes Limache recibe al líder Huachipato por la quinta fecha de la Liga de Primera
En el estadio Municipal Lucio Fariña Fernández, los clubes se enfrentan por quedar en lo más alto de la tabla.
Minuto a minuto
Limache 0-0 Huachipato
7′: Primer disparo
Jean Meneses le dio con la izquierda esquinado al balón, pero no le dio con fuerza, por lo que Odriozola lo contuvo sin complicaciones.
7′: Movido inicio
Limache va en la búsqueda de abrir el marcador, mientras que los acereros esperan hacer daño con el contraataque.
Comenzó el partido
Los Tomateros dieron el puntapié inicial en el Municipal Lucio Fariña.
A la cancha
Los equipos ya están en el terreno de juego.
Golpeados
El conjunto acerero viene de quedar eliminado de la fase previa de Copa Libertadores, al caer por 2-1 como locales.
Cómo llegan
Huachipato es el líder del torneo con nueve unidades, está empatado con Colo Colo, pero le supera por mejor diferencia de gol. Por otro lado, Limache es cuarto con ocho puntos.
La oncena local
Los titulares de los acereros
Buenas tardes
El Deportivo les da la bienvenida a una nueva transmisión de la Liga de Primera. Huachipato enfrenta a Deportes Limache por la quinta fecha del torneo.
