En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo busca escapar del descenso ante Atlético de Madrid

¿Cómo marchan en LaLiga?

El Sevilla llega a este duelo en un momento muy complejo. Tras el triunfo del Elche de Lucas Cepeda, los nervionenses cayeron hasta el puesto 18° con 31 puntos. Están en zona de descenso. Los colchoneros, por su lado, se ubican en el cuarto puesto con 57 unidades.