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    EN VIVO

    En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo busca escapar del descenso ante Atlético de Madrid

    Tras el triunfo del Elche de Lucas Cepeda, el cuadro andaluz cayó hasta la zona roja de LaLiga. Enfrenta a los colchoneros con los chilenos en el banco.

    Minuto a minuto

    Sevilla 1-0 Atlético de Madrid

    Actualiza el relato aquí

    ¡Gol del Sevilla!

    9′. El nigeriano Akor Adams no falla desde el punto penal y le da una ventaja de oro al cuadro andaluz.

    ¡Penal para el Sevilla!

    8′. Se sanciona la falta de Dani Martínez sobre Isaac Romero.

    Hay revisión

    7′. Después de varios minutos de incertidumbre, el juez va al monitor para chequear una falta sobre Isaac Romero.

    ¡Musso salva al Atleti!

    5′. Tapadón clave ante un remate del Sevilla. Sin embargo, en la acción también se está revisando un posible penal.

    ¡Comienza el partido!

    1′. Con los chilenos como suplentes, Sevilla ya juega ante Atlético de Madrid en un duelo clave para salir de la zona de descenso.

    ¿Cómo marchan en LaLiga?

    El Sevilla llega a este duelo en un momento muy complejo. Tras el triunfo del Elche de Lucas Cepeda, los nervionenses cayeron hasta el puesto 18° con 31 puntos. Están en zona de descenso. Los colchoneros, por su lado, se ubican en el cuarto puesto con 57 unidades.

    La formación titular de Atlético de Madrid

    La formación titular del Sevilla

    Sevilla enfrenta a Atlético de Madrid

    Con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en el banquillo de suplentes, el cuadro de Andalucía se mide ante el equipo del Cholo Simeone con la necesidad de escapar de la zona de descenso en LaLiga.

    ¡Bienvenidos!

    Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.

    Más sobre:en vivo"minuto a minuto"SevillaLaLigaAtlético de MadridAlexis SánchezGabriel SuazoFútbolFútbol españolFútbol internacional

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