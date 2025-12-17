En vivo: Flamengo de Erick Pulgar enfrenta al PSG por la final de la Copa Intercontinental
Brasileños y franceses definen al campeón del tradicional torneo que enfrenta a americanos y europeos. Sigue aquí todos los detalles del partido.
PSG 1-0 Flamengo
Tarjeta Amarilla
43′. Vitinha es amonestado en el PSG por falta contra Henríquez.
Era gol de Pulgar
41′. El chileno aparece en el segundo palo y cabecea. Se va por poco ese balón.
El relato del gol
37′. Una contra de los franceses que intenta sacar el portero Rossi, pero en el segundo palo aparece Kvaratskhelia y anota el primero.
Goooooooooooooool del PSG
Cambio en el PSG
33’. Mayulu ingresa por el lesionado Lee en el cuadro francés.
Tarjeta Amarilla
31′. Ruiz es amonestado en el cuadro galo por fea falta.
Remate del PSG
30′. Neves busca el gol con un tiro. Pero no logra el objetivo.
Tarjeta Amarilla
23′. Sandro es sancionado en el Flamengo por falta.
Tarjeta Amarilla
20′. Jorginho fue amonestado en el cuadro brasileño.
La primera de Flamengo fue de Pulgar
16′. El chileno toma una pelota en la salida del área y remata cruzado. Ataja el portero Safonov.
Anulan el gol
11′. Tras la intervención del VAR, el gol es declarado inválido y se cobra córner.
Gol polémico
9′. Ruiz anota ante el arco vacío pues el portero Rossi fue a evitar un córner y despeja mal. Pero los brasileños alegan que la pelota ya había salido.
Goooooooooooooooooool del PSG
Otra de los franceses
7′. Khvicha Kvaratskhelia le pega desde fuera. Ataja el portero Rossi.
PSG mete miedo
5′. Neves aparece en el segundo palo y su remate da en la parte exterior de la red.
La primera del PSG
4′. Vitinha intenta con un remate de media distancia. Desviado.
Comienza el partido
PSG y Flamengo ya juegan la final de la Copa Intercontinental.
El 11 del Flamengo
Formación de los galos
Equipos a la cancha
PSG y Flamengo ya pisan el gramado del estadio Áhmad bin Ali en Qatar.
El vestuario francés
La esperanza de los brasileños
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenido a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
