    EN VIVO

    En vivo: Flamengo de Erick Pulgar enfrenta al PSG por la final de la Copa Intercontinental

    Brasileños y franceses definen al campeón del tradicional torneo que enfrenta a americanos y europeos. Sigue aquí todos los detalles del partido.

    Actualizar Relato

    PSG 1-0 Flamengo

    Tarjeta Amarilla

    43′. Vitinha es amonestado en el PSG por falta contra Henríquez.

    Era gol de Pulgar

    41′. El chileno aparece en el segundo palo y cabecea. Se va por poco ese balón.

    El relato del gol

    37′. Una contra de los franceses que intenta sacar el portero Rossi, pero en el segundo palo aparece Kvaratskhelia y anota el primero.

    Goooooooooooooool del PSG

    Cambio en el PSG

    33’. Mayulu ingresa por el lesionado Lee en el cuadro francés.

    Tarjeta Amarilla

    31′. Ruiz es amonestado en el cuadro galo por fea falta.

    Remate del PSG

    30′. Neves busca el gol con un tiro. Pero no logra el objetivo.

    Tarjeta Amarilla

    23′. Sandro es sancionado en el Flamengo por falta.

    Tarjeta Amarilla

    20′. Jorginho fue amonestado en el cuadro brasileño.

    La primera de Flamengo fue de Pulgar

    16′. El chileno toma una pelota en la salida del área y remata cruzado. Ataja el portero Safonov.

    Anulan el gol

    11′. Tras la intervención del VAR, el gol es declarado inválido y se cobra córner.

    Gol polémico

    9′. Ruiz anota ante el arco vacío pues el portero Rossi fue a evitar un córner y despeja mal. Pero los brasileños alegan que la pelota ya había salido.

    Goooooooooooooooooool del PSG

    Otra de los franceses

    7′. Khvicha Kvaratskhelia le pega desde fuera. Ataja el portero Rossi.

    PSG mete miedo

    5′. Neves aparece en el segundo palo y su remate da en la parte exterior de la red.

    La primera del PSG

    4′. Vitinha intenta con un remate de media distancia. Desviado.

    Comienza el partido

    PSG y Flamengo ya juegan la final de la Copa Intercontinental.

    El 11 del Flamengo

    Formación de los galos

    Equipos a la cancha

    PSG y Flamengo ya pisan el gramado del estadio Áhmad bin Ali en Qatar.

    El vestuario francés

    La esperanza de los brasileños

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenido a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

