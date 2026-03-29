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    EN VIVO

    En vivo: Jiri Lehecka y Jannik Sinner se enfrentan en la final del Masters 1000 de Miami

    El checo (22° del ranking ATP) y el italiano (2°) quieren alcanzar la gloria en la competencia estadounidense.

    Set 1Set 2Set 3
    Jiri Lehecka1--
    Jannik Sinner0--

    Minuto a minuto

    Actualizar relato

    Correcto inicio del checo en la final. No tiene complicaciones para quedare con su servicio.

    ¡Comenzó la final masculina! Ya se enfrentan Lehecka y Sinner. El checo comienza al saque.

    Después de una larga espera, los tenistas ya están realizando el calentamiento en la cancha central.

    En esta oportunidad les llevamos la final del Masters de Miami entre Jiri Leheckay Jannik Sinner, duelo que ha sufrido demoras por lluvia.

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