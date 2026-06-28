En vivo: la Francia de Kylian Mbappé se mide ante Suecia en duelo de europeos por los dieciseisavos del Mundial 2026
Los dos veces campeones no quieren sorpresas en Nueva York, mientras que los escandinavos quieren ser los verdugos de las grandes estrellas de esta cita. Vive todos los detalles del partido en el siguiente relato virtual.
Minuto a Minuto
Francia 0-0 Suecia
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.