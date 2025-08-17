En vivo: la U quiere seguir a la caza del líder enfrentando a Audax Italiano
Los azules necesitan la victoria para volver a meterle presión a Coquimbo Unido en la lucha por tomar el primer lugar de la tabla.
Minuto a minuto
Universidad de Chile 0-0 Audax Italiano
(45+3′) ¡Fin del primer tiempo! U. de Chile y Audax empatan sin goles en el Estadio Nacional.
(39′) Tras la revisión del VAR, el árbitro Piero Maza determina que no hay penal a favor de la U.
(37′) Penal para Universidad de Chile. El juez cobra una falta sobre Lucas di Yorio.
(11′) El partido se detiene por algunos instantes por el lanzamiento de fuegos artificiales hacia la cancha cerca del portero Castellón.
(10′) La U toma el control del balón e intenta marcar el primer gol del partido ante un Audax que se defiende con todo y busca el contragolpe.
(1′) ¡Comenzó el partido! Ya se enfrentan U. de Chile y Audax Italiano en el Estadio Nacional.
¡Equipos en la cancha! El partido comenzará en instantes.
Esta es la formación del local, Universidad de Chile
Esta es la formación de Audax Italiano, donde destaca la titularidad de Eduardo Vargas.
¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera. Esta vez les llevamos los detalles del partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano por la Liga de Primera.
