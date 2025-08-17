SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
EN VIVO

En vivo: la U quiere seguir a la caza del líder enfrentando a Audax Italiano

Los azules necesitan la victoria para volver a meterle presión a Coquimbo Unido en la lucha por tomar el primer lugar de la tabla.

PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Minuto a minuto

Universidad de Chile 0-0 Audax Italiano

Actualizar relato

(45+3′) ¡Fin del primer tiempo! U. de Chile y Audax empatan sin goles en el Estadio Nacional.

(39′) Tras la revisión del VAR, el árbitro Piero Maza determina que no hay penal a favor de la U.

(37′) Penal para Universidad de Chile. El juez cobra una falta sobre Lucas di Yorio.

(11′) El partido se detiene por algunos instantes por el lanzamiento de fuegos artificiales hacia la cancha cerca del portero Castellón.

(10′) La U toma el control del balón e intenta marcar el primer gol del partido ante un Audax que se defiende con todo y busca el contragolpe.

(1′) ¡Comenzó el partido! Ya se enfrentan U. de Chile y Audax Italiano en el Estadio Nacional.

¡Equipos en la cancha! El partido comenzará en instantes.

Esta es la formación del local, Universidad de Chile

Esta es la formación de Audax Italiano, donde destaca la titularidad de Eduardo Vargas.

¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera. Esta vez les llevamos los detalles del partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano por la Liga de Primera.

Más sobre:Minuto a minuto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tras fallida lista única, Elizalde acusa que “hay quienes no tuvieron el grado de generosidad suficiente”

Gobierno defiende el FES y afirman que el proyecto busca terminar con un mecanismo que “ha sido ineficiente”

Ministro de Seguridad por fuga en cárcel de Valparaíso: “Es incomprensible y, por lo mismo, es objeto de una investigación”

Logran recuperar vehículo particular robado al fiscal Marcos Pastén: hay una persona detenida por el hecho

Cordero estima que sicario del Rey de Meiggs podría ser extraditado a Chile en “no más allá de dos o tres meses”

Elección presidencial en Bolivia: reportan explosión en cercanías de local de votación de candidato Andrónico Rodríguez

Lo más leído

1.
Representante de Almirón confirma la partida del DT de Colo Colo: “Hay que asimilarlo”

Representante de Almirón confirma la partida del DT de Colo Colo: “Hay que asimilarlo”

2.
Fiscal Metropolitano Occidente Marcos Pastén es víctima de encerrona en Pedro Aguirre Cerda

Fiscal Metropolitano Occidente Marcos Pastén es víctima de encerrona en Pedro Aguirre Cerda

3.
Detienen a tres cabos del Ejército y a un civil tras retirar encomienda con droga en Puerto Aysén

Detienen a tres cabos del Ejército y a un civil tras retirar encomienda con droga en Puerto Aysén

4.
Capturan en Colombia a Alberto Carlos Mejía, el sicario del “Rey de Meiggs”

Capturan en Colombia a Alberto Carlos Mejía, el sicario del “Rey de Meiggs”

5.
Alison Gopnik: “Los padres han reducido cada vez más el rango de cosas que los niños pueden hacer”

Alison Gopnik: “Los padres han reducido cada vez más el rango de cosas que los niños pueden hacer”

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Joven le pidió matrimonio a su novia frente a un volcán que entró en erupción en plena propuesta

Joven le pidió matrimonio a su novia frente a un volcán que entró en erupción en plena propuesta

Las increíbles imágenes desde el interior del huracán Erin

Las increíbles imágenes desde el interior del huracán Erin

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Atlético de Madrid por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Atlético de Madrid por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Arsenal por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Arsenal por TV y streaming

Tras fallida lista única, Elizalde acusa que “hay quienes no tuvieron el grado de generosidad suficiente”
Chile

Tras fallida lista única, Elizalde acusa que “hay quienes no tuvieron el grado de generosidad suficiente”

Gobierno defiende el FES y afirman que el proyecto busca terminar con un mecanismo que “ha sido ineficiente”

Ministro de Seguridad por fuga en cárcel de Valparaíso: “Es incomprensible y, por lo mismo, es objeto de una investigación”

La musa de las oficinas top en Chile
Negocios

La musa de las oficinas top en Chile

José Luis Daza y su primer año como autoridad en Argentina

Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Trump Burger, el restaurante trumpista creado por un migrante indocumentado
Tendencias

Trump Burger, el restaurante trumpista creado por un migrante indocumentado

Los 6 errores en la cocina que pueden causar intoxicación alimentaria

“Mi ex está loca”: las 4 señales de alerta cuando estás en una cita, según los terapeutas

La amenaza de la barra de la U en la previa al duelo frente a Audax Italiano
El Deportivo

La amenaza de la barra de la U en la previa al duelo frente a Audax Italiano

En vivo: la U quiere seguir a la caza del líder enfrentando a Audax Italiano

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz animarán la final del Masters 1000 de Cincinnati

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Jorge Marchant Lazcano: “Los homosexuales son personajes siempre sometidos a miradas hostiles y humillaciones”
Cultura y entretención

Jorge Marchant Lazcano: “Los homosexuales son personajes siempre sometidos a miradas hostiles y humillaciones”

Caleb Landry Jones, el nuevo Drácula: “Luc Besson es muy extremo en muchos sentidos, aunque él no lo diga”

Una cápsula del tiempo: los documentos olvidados de los corazones de los Héroes de la Concepción

Elección presidencial en Bolivia: reportan explosión en cercanías de local de votación de candidato Andrónico Rodríguez
Mundo

Elección presidencial en Bolivia: reportan explosión en cercanías de local de votación de candidato Andrónico Rodríguez

Tiroteo en restaurante en Brooklyn deja tres muertos y una decena de heridos

Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones
Paula

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot