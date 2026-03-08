SUSCRÍBETE
    EN VIVO

    En vivo: Las Diablas enfrentan a Australia en la final en las Qualifiers Santiago 2026

    Luego de asegurar un cupo a la Copa de Mundo. Las Diablas se miden ante Australia por el primer lugar del torneo.

    Foto: Diablas Hockey

    Minuto a Minuto

    Chile 1-O Australia

    Actualiza el minuto a minuto aquí.

    Las Diablas con campeonas de las Qualifiers Santiago 2026. Clasificadas al mundial y terminan invictas en casa.

    ¡Chileeee es ORO!

    14’. El video referral revisa una jugada donde una nacional empuja a una australiana fuera del área. Tiro libre para Chile.

    14’. El partido entra en un tramo de ida y vuelta en los minutos finales. Australia arriesga y juega sin arquera, mientras Chile intenta aprovechar los espacios para salir rápido de contraataque. ¡Un cierre de partido de infarto!

    13′. Australia realiza una modificación táctica: saca a su arquera y suma una jugadora de campo para buscar con más gente el empate ante Chile.

    ¡Qué se paren los chilenos!

    La barra de escucha fuerte es el centro de hochey, quedán tres minutos de juego y Chile es oro.

    12’. Las australianas presionan con todo. No hay respiro para las “Diablas” que intentan defender cerrando los espacios.

    8′. Estos últimos minutos ha sido todo de una Australia desespera que intenta igualar el partido. Impresante Natalia Salvador con sus reflejos, nuevamente hace tremendo tapadón.

    5’. Natalia Salvador protagoniza una notable atajada en el partido. La delantera australiana quedó mano a mano frente al arco chileno, pero la portera nacional reaccionó de gran manera y logró contener el disparo, evitando el empate.

    2’. Simone Avelli es amonestada por molestar con el palo a una jugadora australiana. Estará dos minutos fuera de cancha.

    ¡Últimos 15 minutos!

    Chile esta con ventaja por la cuenta mínima.

    ¡Tercer cuarto terminado!

    Un partido de alta intensidad. Australia buscando con todo la igual pero Chile responde bien ante la presión.

    ¡Casi gol de Australia!

    13′. Gran contraataque de las Australianas que iban 3 contra 1. Natalia Salvador salva de gran manera e incomoda a las oceánicas. Dispararon, pero el pase de fue largo.

    ¡Las instrucciones Sergio “Cachito” Vigil!

    “Con la mano firme en el palo, agresivas para recuperar la pelota y manteniendo al equipo compacto”.

    10′. Chile aguanta estos minutos. Las australianas son completas protagonistas de este tercer timepo e intentan romper al cuadro nacional.

    9´. Constanza Muñoz se queja de un golpe en la cara y revisan la jugada con video referral. Al final, determinan que fue parte del juego, del choque a choque.

    7’. Australia salió con todo en la presión pero las chilenas no se asustan. El partido sigue de ida y vuelta y las oceánicas no quieren perder.

    Algunos datos a considerar

    El Mundial de hockey sobre césped femenino que se disputará en Bélgica y Países Bajos, torneo para el cual Las Diablas ya aseguraron su clasificación, se jugará entre el 15 y el 30 de agosto de este año. En tanto, el sorteo de los grupos está programado para el 17 de este mismo mes.

    ¡Se juega el tercer cuarto en Ñuñoa!

    1’. Las Diablas van por el oro.

    Chile se va al descanso con ventaja en el marcador

    Las “Diablas” están superando por 1-0 a Australia gracias al gol de Antonia Irazoqui en el primer tiempo. El conjunto nacional ha dominado gran parte del juego y ha logrado contener de buena manera a las oceánicas

    En tanto, la arquera Natalia Salvador ha sido una de las figuras del compromiso, respondiendo con seguridad cada vez que Australia ha intentado acercarse al arco nacional.

    ¡Córner corto para Chile nuevamente!

    14′. Quedan 34 segundos de juego.

    13’ Chile no da tregua, las Diablas estan con buen ritmo y marcan la jugada en este segundo cuarto.

    ¡Se salvo Chile!

    10′. Natalia Salvador otra vez realiza una gran parada con sus piernas después de un remate australiano.

    ¡Córner corto para Chile!

    El primero término en toque de por partes de las australianas, pasó el segundo sin ninguna novedad y el tercero tampoco fue aprovechado. El marcador sigue igual.

    8′ Las número 8 del ranking mundial han fallado diversos pases en busca de llegar al área chilena.

    5′. Chile mantienen la posesión y hasta el momento las oceánicas no hacen daño. El partido de igual manera sigue intenso.

    Las chilenas ya van en el segundo cuarto, con una ventaja de cuenta minima, gracias al golazo de Antonia Irazoqui en el minuto 7, donde se pasó varias jugadoras de Australia y marcó para Chile.

    Buenas Noches

    Bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión en El Deportivo. Esta vez junto a las Diablas en la final del las clasificaciones al mundial de hockey césped 2026.

    Más sobre:HocheyLas Diablas

