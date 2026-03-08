En vivo: Las Diablas enfrentan a Australia en la final en las Qualifiers Santiago 2026

Chile se va al descanso con ventaja en el marcador

Las “Diablas” están superando por 1-0 a Australia gracias al gol de Antonia Irazoqui en el primer tiempo. El conjunto nacional ha dominado gran parte del juego y ha logrado contener de buena manera a las oceánicas

En tanto, la arquera Natalia Salvador ha sido una de las figuras del compromiso, respondiendo con seguridad cada vez que Australia ha intentado acercarse al arco nacional.