En vivo: las Eliminatorias definen a los últimos clasificados de Sudamérica al Mundial 2026
Paraguay, Colombia, Venezuela y Bolivia se juegan su chance de ir al Mundial. En tanto, Lionel Messi se despide de las Clasificatorias. Sigue todos los detalles en la siguiente nota.
Comienza a rodar la pelotita en el continente sudamericano. Los dos últimos boletos para el Mundial buscan su dueño.
Argentina, Ecuador, Brasil y Uruguay ya están clasificados. Paraguay, Colombia, Venezuela y Bolivia se pelean los dos últimos cupos y el repechaje. Perú y Chile, eliminados.
Messi anunció que será su último partido por Eliminatorias. Mira el video que le dedicaron en Argentina. Pincha aquí.
Los partidos de hoy:
Paraguay enfrenta a Ecuador, Argentina recibe a Venezuela, Uruguay es el anfitrión de Perú y Colombia juega con Bolivia. Todos comienzan a las 19:30 horas.
Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
