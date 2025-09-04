SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El video que emociona a los argentinos antes del último partido de Lionel Messi en las Eliminatorias

El ente rector del fútbol transandino homenajeó al futbolista con varias imágenes de su paso por la Albiceleste.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
Lionel Messi ya no jugará por los puntos en Argentina. Foto: Agustín Marcarian/Reuters. AGUSTIN MARCARIAN

Lionel Messi no volverá a jugar por los puntos en Argentina. Y según sus propias palabras, el duelo de los transandinos con los venezolanos, por la penúltima fecha de las Eliminatorias, será el comienzo de su despedida.

“Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá algún amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial”, anunció la figura de Inter Miami.

Y los transandinos se volvieron locos. Agotaron las entradas en poco tiempo, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) preparó un show para la previa con varios grupos musicales y la cadena ESPN bautizó el encuentro como la “Messipalooza”.

Messi se despide de las Eliminatorias ante Venezuela. Foto: Agustín Marcarian/Reuters. Agustin Marcarian

Mira el emotivo video que le dedicaron a Messi en Argentina

No cabe duda que la jornada de este jueves ha sido especial al otro lado de la cordillera. El futbolista que ganó todo con su selección asiste a su último baile y la AFA decidió iniciar los homenajes subiendo un video que recuerda el paso del rosarino por el conjunto albiceleste, poniendo énfasis en la obtención de la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022.

Al ritmo de Pasan las Horas del grupo Guasones, se puede ver al formado en Barcelona en distintas facetas del juego y levantando el trofeo planetario, mientras se escuchan los versos “yo siento que te vas, siento que te vas”. Pieza que en redes sociales se llenó de miles de me gusta en cosa de horas y se viralizó en diferentes plataformas virtuales.

“Con el correr del tiempo nos daremos cuenta mucho más de todo esto. Todo lo que genera cuando entra al predio es algo que no se lo he visto a nadie. Para entenderlo hay que estar en esta posición y es un placer. Hoy está y hay que disfrutarlo", aseguró su entrenador Lionel Scaloni, en la previa del evento, que comenzará a las 19:30 horas.

Allí también se podrán ver otros honores para la Pulga. La barra brava de River Plate será la encargada de llevar la voz cantante en la tribunas del Monumental. Para ello, mandaron a confeccionar un lienzo gigante que dice “Gracias Capitán” y 26 bombos con las caras de cada uno de los jugadores que dieron la vuelta olímpica en Qatar. Por supuesto, el más vistoso será el que tiene a Messi y donde se puede ver al deportista besando el trofeo dorado.

Con 38 años, es poco probable que Lionel vuelva a jugar un partido oficial en su país, pues las próximas Eliminatorias se comenzarán a disputar en marzo de 2028 y aún no está confirmada la participación de Argentina, ya que es uno de los países organizadores de la cita de 2030 y por tanto podría eventualmente estar clasificada. Además, el mismo jugador ha deslizado que estos son sus últimos años en el fútbol y se especula que se despida de su selección en el último partido que juegue en el Mundial de Norteamérica.

El video que despide a Lionel Messi de las Eliminatorias:

Más sobre:Lionel MessiMessiArgentinaSelección ArgentinaEliminatoriasClasificatoriasArgentina vs Venezuela

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump firma orden ejecutiva que formaliza aranceles de 15% a Japón

Trump gana una batalla: Tribunal de apelaciones bloquea orden judicial para cerrar el “Alcatraz de los Caimanes”

Director ejecutivo de Mall Sport destaca que familia Gálmez seguirá ligada al centro comercial tras venta

Abogado dice que no han sido notificados de solicitud de desafuero y afirma que Orrego “no ha incurrido en ningún delito”

Lula llama a la movilización popular en Brasil contra un proyecto de ley de amnistía para Bolsonaro

Ministra Orellana defiende urgencia del Ejecutivo a proyecto de aborto legal: “Es un debate que tiene que darse”

Lo más leído

1.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

2.
Temblor se registra en el norte de Chile

Temblor se registra en el norte de Chile

3.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

4.
Suprema desestima “de plano” recurso de queja de denunciante por fallo que confirmó sobreseimiento de Cristián Campos

Suprema desestima “de plano” recurso de queja de denunciante por fallo que confirmó sobreseimiento de Cristián Campos

5.
A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias

Abogado dice que no han sido notificados de solicitud de desafuero y afirma que Orrego “no ha incurrido en ningún delito”
Chile

Abogado dice que no han sido notificados de solicitud de desafuero y afirma que Orrego “no ha incurrido en ningún delito”

Ministra Orellana defiende urgencia del Ejecutivo a proyecto de aborto legal: “Es un debate que tiene que darse”

Boric reflota debate por normativa de permisos sectoriales y afirma: “No son un freno al desarrollo”

Trump firma orden ejecutiva que formaliza aranceles de 15% a Japón
Negocios

Trump firma orden ejecutiva que formaliza aranceles de 15% a Japón

Director ejecutivo de Mall Sport destaca que familia Gálmez seguirá ligada al centro comercial tras venta

Porsche abandona el principal índice accionario de Alemania por impacto de los aranceles

El relato de Camila López, la chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga dirigido por Tim Burton
Tendencias

El relato de Camila López, la chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga dirigido por Tim Burton

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda

Boric, candidatos, marcas e influencers: quiénes se sumaron al Mundial de Desayunos de Ibai

Con severos castigos económicos y para el público: la U vence a Independiente en la Conmebol y avanza en la Sudamericana
El Deportivo

Con severos castigos económicos y para el público: la U vence a Independiente en la Conmebol y avanza en la Sudamericana

En vivo: las Eliminatorias definen a los últimos clasificados de Sudamérica al Mundial 2026

En vivo: la Roja a cargo de Nicolás Córdova visita a Brasil por las Eliminatorias

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC
Finde

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”
Cultura y entretención

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

Pedro Aznar continúa la celebración de sus 50 años de música y agenda tres shows en Chile

Trump gana una batalla: Tribunal de apelaciones bloquea orden judicial para cerrar el “Alcatraz de los Caimanes”
Mundo

Trump gana una batalla: Tribunal de apelaciones bloquea orden judicial para cerrar el “Alcatraz de los Caimanes”

Lula llama a la movilización popular en Brasil contra un proyecto de ley de amnistía para Bolsonaro

Zelensky afirma que más de 20 países están dispuestos a situar tropas en suelo ucraniano una vez que culmine la invasión de Moscú

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre
Paula

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral