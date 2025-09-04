El video que emociona a los argentinos antes del último partido de Lionel Messi en las Eliminatorias

Lionel Messi no volverá a jugar por los puntos en Argentina. Y según sus propias palabras, el duelo de los transandinos con los venezolanos, por la penúltima fecha de las Eliminatorias, será el comienzo de su despedida.

“Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá algún amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial”, anunció la figura de Inter Miami.

Y los transandinos se volvieron locos. Agotaron las entradas en poco tiempo, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) preparó un show para la previa con varios grupos musicales y la cadena ESPN bautizó el encuentro como la “Messipalooza”.

Messi se despide de las Eliminatorias ante Venezuela. Foto: Agustín Marcarian/Reuters. Agustin Marcarian

Mira el emotivo video que le dedicaron a Messi en Argentina

No cabe duda que la jornada de este jueves ha sido especial al otro lado de la cordillera. El futbolista que ganó todo con su selección asiste a su último baile y la AFA decidió iniciar los homenajes subiendo un video que recuerda el paso del rosarino por el conjunto albiceleste, poniendo énfasis en la obtención de la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022.

Al ritmo de Pasan las Horas del grupo Guasones, se puede ver al formado en Barcelona en distintas facetas del juego y levantando el trofeo planetario, mientras se escuchan los versos “yo siento que te vas, siento que te vas”. Pieza que en redes sociales se llenó de miles de me gusta en cosa de horas y se viralizó en diferentes plataformas virtuales.

“Con el correr del tiempo nos daremos cuenta mucho más de todo esto. Todo lo que genera cuando entra al predio es algo que no se lo he visto a nadie. Para entenderlo hay que estar en esta posición y es un placer. Hoy está y hay que disfrutarlo", aseguró su entrenador Lionel Scaloni, en la previa del evento, que comenzará a las 19:30 horas.

Allí también se podrán ver otros honores para la Pulga. La barra brava de River Plate será la encargada de llevar la voz cantante en la tribunas del Monumental. Para ello, mandaron a confeccionar un lienzo gigante que dice “Gracias Capitán” y 26 bombos con las caras de cada uno de los jugadores que dieron la vuelta olímpica en Qatar. Por supuesto, el más vistoso será el que tiene a Messi y donde se puede ver al deportista besando el trofeo dorado.

Con 38 años, es poco probable que Lionel vuelva a jugar un partido oficial en su país, pues las próximas Eliminatorias se comenzarán a disputar en marzo de 2028 y aún no está confirmada la participación de Argentina, ya que es uno de los países organizadores de la cita de 2030 y por tanto podría eventualmente estar clasificada. Además, el mismo jugador ha deslizado que estos son sus últimos años en el fútbol y se especula que se despida de su selección en el último partido que juegue en el Mundial de Norteamérica.

El video que despide a Lionel Messi de las Eliminatorias: