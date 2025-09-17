En vivo: Liverpool y Atlético de Madrid chocan por la Fase de Liga de la Champions League
Ingleses y españoles protagonizan uno de los duelos más atractivos de la primera fecha de la competencia europea. Sigue aquí el relato del encuentro.
Minuto a Minuto
Liverpool 2-0 Atlético de Madrid
3'. Goooooooooooooooool de Liverpool.
El 11 de los españoles.
La formación de los ingleses.
Simeone lideró la delegación visitante.
Los locales ya hicieron el trabajo de activación física.
Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. Hoy se enfrentan Liverpool y Atlético Madrid por la fase de liga de la Champions League.
