En vivo: Países Bajos enfrenta a Marruecos en uno de los duelos más atractivos de los dieciseisavos del Mundial 2026
Los favoritos de las matemáticas chocan ante una de las selecciones más sorprendentes de los últimos años por un cupo en los octavos de final de la cita planetaria. Vive todos los detalles del partido en el siguiente relato virtual.
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Países Bajos 0-0 Marruecos
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