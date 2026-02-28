En vivo: Selknam y Yacaré XV buscan la primera victoria en el Súper Rugby Américas
Chilenos y paraguayos chocan por la segunda fecha de la competencia.
Minuto a minuto
Selknam 24-17 Yacaré XV
52′: Try de Yacare
Los paraguayos se acercan a empatar el marcador.
45′: Intenso reinicio del duelo
Los jugadores mantienen el ritmo de la primera mitad.
40′: Pateó Yacare, se reanuda el encuentro
40′: Terminó el primer tiempo
35′: Try de Selknam
La escuadra nacional consiguió sumar siete unidades.
30′: Impresiciones de los elencos
Debido al rápido ritmo del encuentro, se han dado errores de los dos equipos.
27′: Puntos de Yacare
Los paraguayos consiguieron el Try, luego de un veloz contraataque. Después, el jugador de Yacare anotó en la conversión.
20′: Selknam amplió la diferencia
Escobar volvió a anotar, pero Garafulic no repitió con su patada.
15′: Try de Selknam
Alfonso Escobar peleó y consiguió anotar. Matías Garafulic pateó para que sea de siete puntos.
13′: Oportunidad perdida
Selknam pudo anotar de nuevo, pero un rebote desafortunado del balón no permitió que el jugador lo tomara.
11′: Descuenta Yacare
Los paraguayos lograron sus primeros tres puntos del encuentro.
7′: Intensos primeros minutos
Ambos elencos buscan su primera victoria en la competencia.
2′: Primer try
La franquicia chilena presionó y logró los primeros 5 puntos del partido.
Comenzó el encuentro
Se dio el pitido para el inicio del duelo.
A punto de iniciar
Los deportistas ya se encuentran en el terreno de juego.
Nueva casa
En Santiago, el partido se disputará en el Saint George’s College.
Complejo inicio para Selknam
El elenco nacional cayó en su debut por 41-13 ante el conjunto argentino Tarucas.
Buenas tardes
El Deportivo les da la bienvenida a una nueva transmisión del Súper Rugby Américas. Por la segunda fecha de la competencia, Selknam enfrentará como local a Yacaré XV.
