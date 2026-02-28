SUSCRÍBETE
    En vivo: Selknam y Yacaré XV buscan la primera victoria en el Súper Rugby Américas

    Chilenos y paraguayos chocan por la segunda fecha de la competencia.

    (Foto: @fotosspau) Pauli

    Minuto a minuto

    Selknam 24-17 Yacaré XV

    52′: Try de Yacare

    Los paraguayos se acercan a empatar el marcador.

    45′: Intenso reinicio del duelo

    Los jugadores mantienen el ritmo de la primera mitad.

    40′: Pateó Yacare, se reanuda el encuentro

    40′: Terminó el primer tiempo

    35′: Try de Selknam

    La escuadra nacional consiguió sumar siete unidades.

    30′: Impresiciones de los elencos

    Debido al rápido ritmo del encuentro, se han dado errores de los dos equipos.

    27′: Puntos de Yacare

    Los paraguayos consiguieron el Try, luego de un veloz contraataque. Después, el jugador de Yacare anotó en la conversión.

    20′: Selknam amplió la diferencia

    Escobar volvió a anotar, pero Garafulic no repitió con su patada.

    15′: Try de Selknam

    Alfonso Escobar peleó y consiguió anotar. Matías Garafulic pateó para que sea de siete puntos.

    13′: Oportunidad perdida

    Selknam pudo anotar de nuevo, pero un rebote desafortunado del balón no permitió que el jugador lo tomara.

    11′: Descuenta Yacare

    Los paraguayos lograron sus primeros tres puntos del encuentro.

    7′: Intensos primeros minutos

    Ambos elencos buscan su primera victoria en la competencia.

    2′: Primer try

    La franquicia chilena presionó y logró los primeros 5 puntos del partido.

    Comenzó el encuentro

    Se dio el pitido para el inicio del duelo.

    A punto de iniciar

    Los deportistas ya se encuentran en el terreno de juego.

    Nueva casa

    En Santiago, el partido se disputará en el Saint George’s College.

    Complejo inicio para Selknam

    El elenco nacional cayó en su debut por 41-13 ante el conjunto argentino Tarucas.

    Buenas tardes

    El Deportivo les da la bienvenida a una nueva transmisión del Súper Rugby Américas. Por la segunda fecha de la competencia, Selknam enfrentará como local a Yacaré XV.

