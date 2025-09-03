Escándalo en Colombia: futbolista agrede a árbitra tras ser expulsado

Una lamentable situación se registró en el fútbol colombiano. En el duelo entre Deportivo Quique y Real Alianza Aracataca, organizado por la División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difutbol), la árbitra Vanessa Ceballos fue agredida por el futbolista Javier Bolívar justo después de haber sido expulsado.

Esta situación fue captada por la transmisión del encuentro. Si bien no queda claro el motivo de la expulsión, una vez que le jueza le muestra la tarjeta Roja, Bolívar le lanza un manotazo al pito que tenía en la boca, lo que causó la reacción de Ceballos de intentar devolver el golpe, pero fue frenada por los asistentes, así como otros futbolistas.

⚽¡Inaceptable!



Un hecho de intolerancia se vivió en el estadio Chelo Castro de Aracataca durante el duelo entre Real Alianza Cataquera y Deportivo Quique, válido por la Primera C.



El jugador Javier Bolívar agredió la arbitra samaria Vanessa Ceballos. pic.twitter.com/kJe6iSeYUJ — La Cancha (@lacanchasamaria) September 1, 2025

Tras conocerse este hecho, la Liga de Fútbol del Magdalena, encabezada por la presidenta Roxana Arrieta, condenó el ataque a través de un comunicado.

“La Liga de Fútbol del Magdalena rechaza totalmente los actos de violencia presentados contra la juez Vanessa Ceballos el pasado fin de semana en el estadio de Aracataca”, comienzan señalando.

“No aceptamos ningún tipo de violencia verbal ni física en contra de las mujeres, el fútbol debe ser un espacio de competencia dentro de los marcos del respecto hacia todos los participantes y asistentes al mejor espectáculo del mundo”, agregaron.

Cabe señalar que Vanessa Ceballos fue parte de la primera terna arbitral totalmente femenina que tuvo el fútbol colombiano masculino. Aquello ocurrió el 26 de febrero de 2021 en un partido entre Barranquilla y Atlético Huila por la segunda división.

Bolívar ofrece disculpas

Por su parte, Javier Bolívar ocupó sus redes para referirse al incidente. “Reconozco que mi comportamiento fue irrespetuoso e inapropiado, impropio de un deportista y de un ser humano. Al intentar de manera necia retirarle el pito de la boca a la árbitra, actué de forma equivocada, enviando un mensaje negativo que nunca debió ocurrir”, apuntó.

“Quiero dejar absolutamente claro que en ningún momento existió una agresión física hacia la árbitra. Sin embargo, comprendo que mi gesto resultó ofensivo y dio una imagen contraria a los valores del fútbol y del respeto. Por ello, con humildad, le pido disculpas a ella, a su familia, a las mujeres y a todos quienes se sintieron afectados por lo sucedido”, agregó.

“Rechazo de manera firme cualquier forma de violencia, en especial contra la mujer. Las mujeres merecen todo nuestro respeto, cuidado y admiración. Mi compromiso es trabajar en mi crecimiento personal y deportivo para no volver a repetir un acto que atente contra la dignidad de nadie”, cerró.