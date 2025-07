Escándalo en el atletismo: récord mundial en maratón femenino es suspendida por dopaje

Impacto en el deporte a nivel mundial. La atleta Ruth Chepngetich, actual poseedora del récord del mundo femenino del maratón (2h09m56) fue suspendida provisionalmente tras dar positivo en un control antidopaje. El castigo fue anunciado por la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU, por sus siglas en inglés).

El organismo informó que la keniata dio positivo por hidroclorotiazida, una sustancia diurética prohibida. “La AIU suspendió provisionalmente a la plusmarquista mundial de maratón, Ruth Chepngetich, por la presencia y utilización de hidroclorotiazida (HCTZ) en una muestra tomada el 14 de marzo”, escribió la entidad en un comunicado oficial.

La AIU explicó que tuvo conocimiento del caso el pasado 3 de abril y que la atleta de 30 años fue interrogada el 16 del mismo mes. Conforme a lo señalado por el organismo, en ese momento, Chepngetich aceptó la suspensión provisional voluntaria mientras las autoridades antidopaje realizan la investigación.

“En los últimos meses, la AIU siguió su investigación y decidió imponer su propia suspensión provisional”, añadió la entidad sobre un proceso que aún no está terminado.

La hidroclorotiazida es un diurético prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que puede ser utilizado para disfrazar la presencia de otras sustancias restringidas en la orina.

Arriesga una dura sanción

El récord de Chepngetich no corre riesgo. La plusmarca seguirá vigente ya que fue impuesta con anterioridad al control. En detalle, la realizó en el Maratón de Chicago en octubre pasado, convirtiéndose en la primera mujer en bajar de las dos horas y diez minutos. Fue su tercera victoria en la Ciudad de los Vientos. Su laureado palmarés también cuenta con un campeonato del mundo en 2019, Doha.

La keniata no compite desde marzo de este año, cuando fue segunda (1h06m20) en la media maratón de Lisboa. Por otra parte, no estuvo presente en la Maratón de Londres del pasado 27 de abril. En dicha competencia tenía previsto participar, pero fue declarada baja tras argumentar no encontrarse bien “física o mentalmente para hacer la mejor carrera”. Ahora, se expone a una suspensión de dos años.