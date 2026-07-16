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    ¿Exceso de confianza? Marca sorprende con publicación que alude a un segundo título para España en Mundiales

    El diario realizó una publicación a través de sus redes sociales en la que muestra una estrella a medio bordar en su escudo.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Huang Zongzhi

    Este martes la selección de España consiguió inscribirse en la final del Mundial de Norteamérica 2026. El elenco hispano superó por 2-0 a Francia y alcanzó su segunda final en Mundiales después de lo conseguido en Sudáfrica 2010, edición en la que fue campeona.

    Y la posibilidad de obtener una segunda Copa ilusiona con todo en el territorio ibérico. Así, una vez finalizado el encuentro, el diario Marca sorprendió con una especial publicación.

    En ella se ve el escudo de la Real Federación Española de Fútbol con una estrella bordada y otra a medio hacer con el hilo y aguja aún sobre la tela. “Cargando segunda estrella”, se lee en el posteo en la red social X.

    Si bien aún falta que se lleve a cabo la final, lo cierto es que en la selección hispana tomaron confianza tras la victoria contra los galos. Luis de la Fuente, entrenador de la selección española, comentó tras el partido que “Seguramente, es lo que hemos hablando adentro, nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero al frente al mejor equipo del mundo”.

    Luego se rindió ante las virtudes de los futbolistas que dirigen. “Demuestran día a día compromiso, solidaridad, talento. Es maravilloso verlos jugar. Ahora voy tranquilizándome. Empiezo a saber dónde estamos”.

    En tanto, Pedro Porro, autor del segundo gol, expuso que “Es un sueño hecho realidad. Ni en mis mejores dueños lo habría imaginado. Estoy feliz por la actitud. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer para pasar. Esto es del equipo, no es nada mío”, resaltó.

    El zaguero reveló la receta que les permitió superar a los galos. “Sabíamos que uno de los puntos que nos acercarían a la final era tener el balón, contrarrestar sus fortalezas. Fue lo que hicimos. Esto es de los 26”, insistió.

    A esto se suma el picante cruce que tuvo Eric García y un periodista argentino. El central del Barcelona le lanzó a un reportero argentino la siguiente frase: “Ten cuidado”. Y la respuesta no se hizo esperar: “Están cagados”.

    En medio de las risas, el jugador le devolvió la afirmación alzando un dedo índice y diciendo: “No, tú estas cagado. Tú”. Y siguió caminando hacia el bus que los llevaría al hotel de concentración.

    Más sobre:FútbolMundial 2026España

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