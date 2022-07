Felipe Seymour: “Hay que tener la capacidad de abstraerse de las estadísticas, la prensa y los hinchas, porque todo eso genera una presión”

Felipe Seymour confía en sus compañeros. El capitán de Universidad de Chile busca dejar atrás el pesisimismo que existe entre los fanáticos estudiantiles de cara al duelo ante Colo Colo. Ya sea por historia, o por las bajas que arrastra el equipo de Diego López, los albos son favoritos para el Superclásico.

Seymor abordó todos los temas. Incluso, la detención de Yonathan Andía en La Florida, tras ser controlado por carabineros y constatar que no se encontraba en condiciones adecuadas para conducir un vehículo. “He conversado con él y en lo personal sabe que más que un error, es una falta. El está consciente y arrepentido de lo que hizo y se conversó en la interna”, aseguró cuando le preguntaron si debía volver a las citaciones por la gran cantidad de lesionados del equipo azul. “La decisión la tomará el técnico y él dirá que pasará esta semana”, complementó.

Sobre el favoritismo que tienen los albos para este domingo (13:30 horas), el volante aseguró en que confía en revertir la negativa estadística. “Quiero creer en que podemos ganar. La clave está en la fortaleza y la unión del grupo, además de tener la capacidad de abstraerse de las estadísticas, la prensa y los hinchas, porque todo eso genera una presión. Veo un grupo unido y fuerte y desde ahí nos tenemos que afirmar”,

Otro de los temas abordados por Seymour fue la recuperación de Bastián Tapia, quien podría volver al once estelar tras tres semanas fuera por un desgarro. “Bastián está entrenando y y lo único que quiere es jugar. Pero después sera decisión del técnico y del cuerpo médico si lo hace o no”,. Y agregó que “si me toca jugar de central, lo haré. Me tocó jugar ahí los últimos 15 minutos de un partido que ganamos con gol de Rivarola y siempre estoy dispuesto a jugar donde me toque”.

Por último, el portador de la jineta reveló que intentan abstraerse del negativo ambiente que los rodea. “Tratamos de abstraernos del exterior y conversamos de lo positivo, de lo que nos pueda sumar. Eso no quiere decir que no sepamos lo que pasa afuera, pero tratamos de sumar y no restar desde lo sicológico. Como ya he dicho, nos aferramos a la unión y fortaleza del grupo”.